Klarer Trend zu erkennen : In welchem Bereich sich Fortuna gut entwickelt hat

Shinta Appelkamp (l.) und Elione Fernandes. Foto: Christof Wolff

Düsseldorf In der Vorbereitung auf die anstehende Saison gab Trainer Daniel Thioune auch vielen jungen Spielern eine Chance. Klar wird dabei, dass sich Fortuna in einem Bereich in den vergangenen Jahren stark verbessert hat. Welchen Vorteil Sportdirektor Christian Weber darin sieht.