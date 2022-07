Leichtathletik : Vollstedt hält mit der Spitze mit

Leon Vollstedt vom TTR 08 schaffte in Jena den achten Platz beim DTU-Rennen. Foto: Sven Christian Seele

Ratingen Starke Leistung von Leon Vollstedt: Der 18-Jährige vom TTR 08 kommt beim Rennen in Jena in die Top Ten der deutschen Triathlontalente. Nun freut er sich auf den nächsten Bundesliga-Einsatz.

Was Leon Vollstedt vom Triathlon Team Ratingen 08 bei den Deutschen Meisterschaften vor zwei Wochen noch unglücklich verwehrt blieb, konnte der junge Triathlet nun beim DTU-Cup-Rennen in Jena nachholen: Als Achter sicherte er sich nach 42:21 Minuten einen Platz unter den Top Ten der besten deutschen Triathlontalente. Auf das spezielle Rennformat eines Doppel-Supersprints hatte sich Vollstedt schon im Vorfeld des Wettkampfs gefreut und wurde belohnt.

„Ich bin natürlich ziemlich happy, dass ich mir Platz acht sichern konnte. Damit habe ich bestätigen können, dass ich mit der nationalen Triathlonspitze bei den Junioren mithalten kann“, sagte Vollstedt. „Das ist der Lohn für die lange Vorbereitungszeit und das viele Training.“ Einen besonderen Dank richtete er an seinen Heimtrainer Georg Mantyk. „Georg hat mich auf den Punkt für die Rennen im Juni und Juli fit gemacht.“

Die Wettbewerbe beim Paradies-Triathlon in Jena wurden über die zweimal hintereinander zu absolvierenden Distanzen 300 Meter Schwimmen, sechs Kilometer Radfahren und 1,5 Kilometer Laufen ausgetragen. „Das war ein wirklich spannendes Format“, bilanzierte der 18-jährige TTRler. „Das hat mir persönlich viel Spaß gemacht, da es ein komplettes Vollgasrennen ist und es noch mehr taktische Elemente enthält als die sonstigen Wettkämpfe. War eine schöne Abwechslung. Indes war das Rennen noch härter, als ich es ohnehin schon erwartet hatte.“

Bei 28 Grad und Sonne stürzten sich die Triathlontalente in die sehr seichten Fluten des Schleichersees. Das erste Schwimmen, eigentlich eine der starken Disziplinen des Neu-Abiturienten, verlief für Vollstedt nicht nach Wunsch. Im Gedränge bekam er zu viele Schläge ab, schluckte Wasser und hatte unerwartete Verspätung auf die anvisierte Spitze. Das konnte er auf dem Rad korrigieren und hielt sich auch im Laufen schadlos, wenngleich die Favoriten eine Lücke zu den Konkurrenten aufbauen konnten.

In den „zweiten Triathlon“ ging der TTR-Kaderathlet also mit Rückstand auf die starken Läufer. Auf dem Radpart fuhr er mit dem Lübecker Weltmeisterschafts-Starter Jaspar Ortfeld. „Auf dem Rad haben wir noch einmal viel Druck gemacht und versucht, die Spitzengruppe aufzufahren.“ Das gelang allerdings nur bedingt. Rund 30 Sekunden nach der Spitzengruppe schnürte Vollstedt final seine Laufschuhe, seine Beine brannten vom Radfahren: „Beim abschließenden 1500-Meter-Lauf musste ich schon ziemlich beißen.“ In einem engagierten Schlussspurt schob sich Vollstedt letztlich auf Platz acht.