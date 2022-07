3. Handball-Bundesliga : HSG Krefeld entlässt Trainer Maik Pallach

Krefeld Drei Tage vor dem Start der Saison-Vorbereitung verpflichtete der Klub den Niederländer Mark Schmetz als Nachfolger. Der löste am Donnerstag seinen Vertrag beim Liga-Konkurrenten Dragons Schalksmühle-Halver auf.

Knapp acht Wochen nach dem letzten Saisonspiel und drei Tage vor dem Start der Vorbereitung auf die neue Spielzeit hat Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein Trainer Maik Pallach entlassen. Eine große Überraschung ist das trotz des späten Zeitpunkts aber nicht. Denn nach dem enttäuschenden Saisonfinale am 14. Mai mit der Heimniederlage gegen die Dragons aus Schalksmühle und dem verpassen Einzug ins Finale um den Aufstieg in die 2. Liga hatten viele Experten im Umfeld der Eagles damit gerechnet, dass der 40-jährige Übungsleiter seinen Dienst trotz eines Vertrages bis 2023 vielleicht quittieren muss.

Dass sich die Verantwortlichen der HSG so lange Zeit ließen, lag wohl am fehlenden passenden Nachfolger. Den gab es in dieser Woche. Und das genau mit dem Niederländer Mark Schmetz, Coach der Dragons, die in der abgelaufenen Saison beide Gruppenspiele und das Duell in der Aufstiegsrunde gegen die Krefelder gewannen. Der 35-Jährige Niederländer genießt in der Handballszene einen sehr guten Ruf. Er gilt als sachlich, nüchtern, loyal und kompetent.