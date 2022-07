Tennis : Lintorfer TC lädt zum Klaus-Franke-Cup ein

Lintorf Comeback des Klaus-Franke-Cup beim Lintorfer TC: Das traditionsreiche Tennisturnier mit Party steigt am letzten Juli-Wochenende. Die Organisatoren rechnen mit vielen Teilnehmern.

Nach zwei Jahren Zwangspause aufgrund der Coronavirus-Pandemie feiert der „Klaus-Franke-Cup“ beim Lintorfer TC in diesem Sommer sein Comeback. Der Klub lädt seine „Tennis-Göttinnen und Tennis-Götter“ für das letzte Juli-Wochenende, 29. bis 31. Juli, auf seine Anlage An den Banden ein. „Nach zwei Jahren Abstinenz ist es uns vergönnt, unser geliebtes Turnier wieder ausrichten zu können“, sagt Roman Franke, der das Turnier mit seiner Schwester Verena Franke-Mattner organisiert, und ergänzt: „Die zahlreichen Nachfragen, wann denn endlich die Einladung kommt, haben uns enorm gefreut und lassen auf ein großes Teilnehmer/innen-Feld schließen.“

Am besagten Wochenende dürfen und sollen wieder all diejenigen in Lintorf mitmachen, die Spaß am Tennis-Sport und vor allem am geselligen Beisammensein haben. Spieler ab dem Jahrgang 2004 und älter sind willkommen, gespielt wird auf elf Ascheplätzen und einem Hardcourt. „Durch unseren lange erprobten Triple-K.o.-Modus werden jedem Spieler und jeder Spielerin mindestens drei interessante Matches versprochen“, erläutert Franke und stellt als weiteren Vorteil heraus: „Ein Ausscheiden aus dem Turnier muss nicht immer etwas Schlechtes bedeuten. So bleibt mehr Zeit, um sich um die vielleicht wichtigeren Dinge zu kümmern: neue Kontakte knüpfen, das Anfeuern von anderen Spielern oder einen Plausch mit dem einen oder anderen alten Bekannten.“