Borussias US-Nationalspieler : Scallys Stärken können auch für Farke wertvoll sein

Foto: dpa/Federico Gambarini 14 Bilder Borussias Terminkalender bis zum Saisonstart

Rottach-Egern Joe Scally ist im Trainingslager in die Vorbereitung auf die kommende Saison eingestiegen. Dass im Vergleich zum Vorjahr ein neuer Trainer da ist, und dieser auf ein anderes Spielsystem setzt als Vorgänger Adi Hütter, macht dem US-Amerikaner keine Sorgen. Weswegen Scally bereit ist für Daniel Farke.

Joe Scally hatte einen schönen Urlaub. Borussias US-Amerikaner war nach der Länderspielreise mit dem Nationalteam mit seiner Freundin und seiner Familie in Florida und auf den Bahamas. Nun ist er wieder in Deutschland, genauer gesagt war er in Rottach-Egern am Tegernsee, wo sich sein Arbeitgeber in der vergangenen Woche auf die neue Saison vorbereitet hat. Dass Scally richtig Lust auf seine zweite Saison in der Bundesliga hat, war ihm dabei deutlich anzusehen.

Natürlich weiß der 19-Jährige, dass er die Messlatte selbst richtig hoch gelegt hat mit 33 Pflichspieleinsätzen im Gladbacher Profi-Team in seiner ersten Sasion, die er mit seinem Bundesliga-Debüt-Tor gewürzt hat. „Es war eine tolle erste Saison für mich, ich habe viel mehr gespielt, als ich erwartet habe. Ich habe viel gelernt und will da jetzt wieder ansetzen. Ich hoffe, dass wir in der neuen Saison in der Tabelle weiter oben landen und oft gewinnen. Ich will häufig in der Startelf stehen und wieder viele Spiele machen. Mit dem Nationalteam möchte ich zur WM und da gut abschneiden. Das wäre eine klasse Saison für mich“, sagt Scally. Sein gesundes Selbstbewusstsein ist weiterhin seine Triebfeder.

Doch hat sich während seiner Abwesenheit viel geändert. Adi Hütter, der Trainer, der in der vergangenen Saison auf ihn gesetzt hat, ist nicht mehr da. Und auch das Spielsystem, das 3-4-2-1, in dem er links oder rechts auf der Außenbahn unterwegs war, wird es so nicht mehr geben. Doch Scally macht das keine Sorgen, er ist bereit für Farke. Er kennt seine Flexibilität, die ihm schon in der vergangenen Saison geholfen hat.