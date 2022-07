Herrmann mit Doppelpack : Borussia feiert Torfestival gegen 1860 München

Rottach-Egern Borussia Mönchengladbach hat einen deutlichen Sieg zum Abschluss des Trainingslagers am Tegernsee gefeiert. Beim 6:0-Sieg traf Patrick Herrmann doppelt.

Borussia Mönchengladbach hat den Test gegen den TSV 1860 München mit 6:0 gewonnen. Gladbachs Trainer Daniel Farke nutzte den Test, um möglichst viele Spieler einzusetzen. Ko Itakura feierte dabei sein Debüt, ein Youngster fiel vor allem in der ersten Halbzeit auf.Auf dem Sportplatz Birkenmoos in Rottach-Egern, auf dem die Borussen in dieser Woche im Rahmen ihres Trainingslagers am Tegernsee sieben Trainingseinheiten absolviert hatten, entwickelte sich am Sonntag vor 2500 Zuschauern (ausverkauft) ein munteres Spiel.

Bereits nach 16 Minuten hätte es 1:1 stehen können, wenn der Münchner Erik Tallig mit seinem Fernschuss das Tor von Tobias Sippel nicht knapp verfehlt hätte und der Treffer des Gladbacher Jung-Profis Yvandro Borges Sanches nicht aufgrund einer knappen Abseitsstellung zurückgepfiffen worden wäre. Zwei Tore, die beide zählten, fielen dann wenig später. Zuerst tauchte Nationalspieler Jonas Hofmann, der von Bundestrainer Hansi Flick bei dessen Trainingsbesuch eine WM-Garantie ausgesprochen bekam, nach einem feinen Steckpass von Kapitän Lars Stindl frei vor dem „Löwen“-Tor auf, umkurvte Torwart Marco Hiller und erzielte das 1:0 (27.).

Der auffällige Borges Sanches, der sich entweder auf dem linken Flügel oder etwas eingerückt im Zentrum zeigte, traf mit einem platzierten Schuss nach Vorlage von Hofmann aus rund 14 Metern zum 2:0 (33.). Eingeleitet hatte der 18-Jährige seinen Treffer mit einem Dribbling in der eigenen Hälfte zuvor selbst. Auf der Gegenseite waren es Tallig und Jesper Verlaat, die Chancen auf den Anschlusstreffer hatten, aber beide Male an Sippel scheiterten. Kurz vor dem Pausenpfiff staubte Stindl dann ab und Farke durfte sich an der Seitenlinie in der 41. Minute über den dritten Treffer freuen. Hiller konnte den Kopfball von Marvin Friedrich zuvor nach einer Ecke noch entschärfen, war gegen Stindls Schuss aber chancenlos.

Zur zweiten Halbzeit wechselte Farke zehnmal, einzig Itakura blieb auf dem Feld, rückte nun aber in die Innenverteidigung. Es hatten noch nicht alle Zuschauer wieder ihre Plätze eingenommen, da durfte Borussia erneut jubeln. Patrick Herrmann trat einen Freistoß, wie er es in der Vergangenheit in Testspielen schon häufiger tat, so perfekt, dass er in der linken oberen Ecke zum 4:0 (47.) einschlug – ein gelungener Einstand in den zweiten Durchgang.

Im Anschluss tat sich Borussia gegen den Drittligisten zunächst schwer, weiter gefährlich vor dem Tor der Münchner aufzutauchen. Moritz Nicolas, der das Gladbacher Tor in der zweiten Halbzeit hütete, bekam nach einer guten Stunde gleich zweimal die Möglichkeit, sich auszuzeichnen. Einen Schuss des eingewechselten Martin Kobylanski lenkte er zur Ecke ab, und auch gegen Marcel Bär war er auf der Hut. Als es gerade nach dem Münchner Ehrentreffer aussah, stand es plötzlich 5:0 (66.). Hannes Wolf, der als Linksverteidiger unterwegs war, traf aus drei Metern, nachdem Beeel Embolo und Stefan Lainer vorher an Tom Kretzschmar und dem Pfosten gescheitert waren.

Mit der Einwechslung Famana Quizeras in der 71. Minute ordnete Farke von außen ein 4-4-1 an. Die Borussen nutzten ihren Lauf nun und kamen über Wolf zum nächsten Tor. Der Österreicher setzte sich auf der linken Seite durch, spielte den Ball in der Mitte, wo Herrmann am langen Pfosten heranrauschte und grätschend zum 6:0-Endstand einschoss. Mit dem deutlichen Erfolg gegen 1860 endet für Borussia die Zeit am Tegernsee.

Yann Sommer, Jan Olschowsky sowie die angeschlagenen Manu Koné (Knieprellung), Jordan Beyer (leichte Muskelverletzung) und Jacob Italiano (Muskelverletzung im Oberschenkel) wurden nicht eingesetzt, verfolgten das Spiel aber von der Bank der Gladbacher aus. Nico Elvedi absolvierte auf dem Nebenplatz ein individuelles Programm. Luca Netz war nach einem negativen Coronatest bereits am Sonntagmorgen zurück nach Mönchengladbach gereist. Seine Kollegen traten die Heimreise unmittelbar nach dem Abpfiff an.