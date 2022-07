in Borussias Trainingslager : Die neue alte Nähe macht den Gladbach-Fans Spaß

Ganz nah dran: Borussias Kapitän Lars Stindl schreibt nach dem Training am Tegernsee Autogramme. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Rottach-Egern 1500 Fans werden während der Trainingslagerwoche der Borussen nach Rottach-Egern kommen. Trainer Farke gefällt da, die Borussia-Freunde genießen es. Es gab eine Bootsfahrt und am Freitag ist ein Fanfest.

Für Daniel Farke ist es eine neue Erfahrung. Denn in England, wo er viereinhalb Jahre Trainer war bei Norwich City, gibt es diese Nähe zu den Fans nicht. Darum war Borussias neuer Coach am ersten Tag des Trainingslagers erst mal baff. Rund um den Trainingsplatz tummelten sich Hunderte Fans, die Zäune am Birkenmoos in Rottach-Egern sind beflaggt mit den Fahnen diverser Fanklubs.

„Einheiten in England sind nicht öffentlich. Weder für Pressevertreter noch für Fans. In Deutschland wird das traditionell anders gehandhabt. Und das weiß ich hier bei Borussia sehr zu schätzen und genieße das auch richtig. Ich glaube, dass diese Nähe und Transparenz große Qualitäten des Klubs sind, die ihn auch auszeichnen“, sagt Farke.

Bis zu 1500 Fans werden über die Woche verteilt in Rottach-Egern sein, schätzt Borussias Fanbeteuerin Jennifer Frankeser, die während der Tage am Tegersee durchweg vor Ort ist. Viele Gladbach-Freunde sind während der gesamten Zeit des „Lagers“, andere als Tagestouristen, schließlich gibt es reichlich Gladbach-Anhänger im Süden Deutschlands. Borussias Farben gehören in diesen Tagen zum Straßenbild, Trikots aus allen Borussia-Generationen sind zu sehen, auch viele klassische Kutten.

Der Trainingsplatz ist quasi der Marktplatz der niederrheinischen Gemeinde am Tegernsee auf Zeit. Man trifft sich nach zwei Jahren Abstinenz wegen der Pandemie wieder und genießt es. Die neue Offenheit der Corona-Verordnung macht es möglich, Masken sind selten trotz der Nähe. Dass es den einen oder anderen corona-bedingten Ausfall gibt, nehmen die Fans in Kauf, da ist es wie bei allen Fest-Veranstaltungen, die „endlich wieder“ passieren dürfen.

„Es ist sehr wichtig für den Klub, dass die Fans wieder so nah beim Team sein können, das gehört zu Borussia dazu“, sagt Frankeser. Es gibt für den Besuch am Platz klare Regeln, „es funktioniert super, alle halten sich daran“.

Dazu gehört, das Teamhotel am Ufer des Tegernsee nicht zu sehr zu belagern. Ein paar Fans gönnen sich ein Zimmer in der mondänen Unterkunft, andere schauen auf einen Snack oder einen Kaffee vorbei, um vielleicht das eine oder andere Autogramm zu ergattern. „Aber es bleibt alles im Rahmen“, sagt Frankeser.

Die Zeit wird auch genutzt, um zu fachsimpeln. Es ist spürbar Vorfreude da auf die neue Saison, nachdem es zuletzt nicht so gelaufen ist bei Borussia. Dieter Baensch aus Leipzig ist zum neunten Mal am Tegernsee dabei. „Wir müssen wir eine echte Mannschaft haben“, sagt der 82-Jährige. Er gehörte auch zu einigen Hundert Gladbach-Fans die 2020 und 2021 kamen, ohne dass das Team da war. „Es war toll, aber es ist jetzt wieder etwas anderes, wenn Borussia auch selbst da ist“, sagt Baensch.

Für Mustafa Cetin vom Fanklub „Endlich Treff“ aus Mönchengladbach ist Zusammenhalt ebenfalls ein wichtiger Faktor. „Das zeichnet Borussia aus“, sagt er. Was Prognosen angeht, sind viele Fans vorsichtig geworden, sie wollen erstmal abwarten, wie die Sache mit Faniel Farke anläuft. „Nach dem Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre bin ich vorsichtig geworden“, gesteht Baensch.

Frank Landzettel, Vorsitzender der „Odenwälder Fohlen“, nutzte das Trainingslager unter anderem für einen Plausch mit Präsidiumsmitglied Hans Meyer. Die „Odenwälder Fohlen“ feiern am Samstag ihr 20-Jähriges, deswegen werden sie das Testspiel am Sonntag gegen den TSV 1860 München (14 Uhr) verpassen. „Es geht leider nicht anders“, sagt Landzettel. Borussias Kult-Torwart Wolfgang Kleff hat sich für die Feierlichkeiten in der Nähe von Darmstadt angesagt.