Borussia-Manager : Virkus äußert sich zur Kaderplanung und dem Transfermarkt

Rottach-Egern Roland Virkus hat im Trainingslager unter anderem über die Transferperiode, laufende Vertragsgespräche und die allgemeine Kaderplanung bei Borussia Mönchengladbach gesprochen, die den Manager vor Herausforderungen stellt. Wir haben seine wichtigsten Aussagen zusammengefasst.

Noch bis Sonntag bereitet sich Borussia Mönchengladbach am Tegernsee auf die neue Saison vor. Gladbach-Manager Roland Virkus sprach in einer Medienrunde im Rahmen des Trainingslagers über...

…den allgemeinen Eindruck des Trainingslagers „Wir hatten hier Top-Bedingungen. Die Jungs haben hart gearbeitet und die Stimmung war gut. Das ist das Fazit, das wir ziehen können. Das ist auch wichtig gewesen.“

…über Gespräche mit den Spielern, deren Verträge 2023 auslaufen „Natürlich haben wir schon mit den Spielern gesprochen. Die Spieler wissen, was wir wollen. Wir wissen, was die Spieler wollen. Sobald es was zu verkünden gibt, machen wir das. Die Gespräche fanden insgesamt in einer sehr guten Atmosphäre statt.“

...Spieler, die möglicherweise gehen wollen „Es ist nicht grundsätzlich so, wenn der Spieler weg will, dass man ihn auch abgeben will. Da muss es dann eine vernünftige Lösung geben, von der beide Seiten profitieren.“

…Marcus Thuram „Ich habe vor dem Trainingslager schon gesagt, dass wir grundsätzlich keinen Spieler abgeben müssen und auch keinen abgeben wollen. Jetzt gucken wir mal was passiert und darauf reagieren wir dann.“

...mögliche Angebote, die bei Borussia für Spieler eingegangen sind „Wenn es was geben würde, würde ich das sagen. Es gibt aber nichts.“

…Ko Itakura „Man freut sich immer, wenn die neuen Spieler schon mit ins Trainingslager fahren können, weil da die Grundlagen erarbeiten werden. Da ist es wichtig, dass neue Spieler, die auch für die Struktur wichtig sind, dabei sind.“

…einen möglichen Ersatz, falls Yann Sommer den Klub verlässt „Das muss man dann sehen. Da es momentan nicht den Grund gibt, darüber nachzudenken, brauchen wir dazu auch nichts zu sagen.“

...den Kader im Allgemeinen „Wichtig sind erst mal jetzt die Spiele. Ich denke, dass der Trainer in den Testspielen sehr viel ausprobieren wird. Nach den Spielen wird man ein Fazit ziehen und schauen, wie ausgewogen wir besetzt sind. Grundsätzlich ist der Kader gut besetzt, trotzdem wird es vielleicht noch das eine oder andere überlegen, das man überlebt“

...die Größe des Kaders „Wir müssen gucken, was die ideale Kadergröße ist, das ist logisch. Aber auch da ist es so, dass wir erst mal schauen müssen, ob sich zum Beispiel noch einer verletzt. Dann muss man einen Schnitt ziehen und schauen, wer letztlich zum Kader gehört.“

...den Zeitpunkt, wann der Kader stehen soll „Jeder Verantwortliche hätte den Kader gerne vor dem ersten Spieltag komplett. In der heutigen Zeit können wir uns davon verabschieden. Es wäre schön, aber es gibt Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Und damit muss man umgehen.“

...den Zeitpunkt, wann die ersten Entscheidungen in Sachen Vertragsverlängerungen bekanntgegeben werden können „Das ist schwer zu sagen. Der Transfermarkt bewegt sich immer noch langsam. Wenn was passiert, muss man eventuell reagieren. In Sachen Verlängerungen ist es ähnlich: Es hängt nie an einer Person, es kann sich immer ziehen. Deshalb kann man da keine verlässlichen Prognosen abgeben. Aber noch mal: Die Gespräche laufen. Natürlich will man so schnell wie mögliche Ergebnisse erzielen, das ist ja ganz normal.“

...die jungen Talente „Es ist schwer zu sagen, wer am nächsten dran ist. Jeder hat andere Stärken und Skills, die für die Mannschaft vielleicht wichtig sein können. Es ist wichtig zu sehen, wie sie sich in den Spielen präsentieren, nicht nur im Training. Es gibt welche, die im Training überzeugen, andere brauchen das Spielerlebnis. Es gibt den einen oder anderen interessanten Spielern. Einen herauszuheben wäre aber den Jungs gegenüber nicht fair.“

…Hannes Wolf und Famana Quizera „Beides sind spannende Spieler, beide haben jeweils andere Stärken. Man muss gucken, was passt und was uns vielleicht von ihren Stärken noch im Kader fehlt. Dann wird man sehen.“

…den verletzten Manu Koné „Er arbeitet an seiner Rückkehr. Da wird es von Tag zu Tag besser. Zu spekulieren, wann er wieder einsteigen kann, ergibt keinen Sinn. Wir haben die Belastung von Tag zu Tag gesteigert und haben abgewartet, ob das Knie reagiert. Das hat es nicht. Jetzt gilt es, zu schauen, wann er wieder mehr als nur individuell trainieren kann.“

…die WM im Winter „Es ist eine schwierige Situation, weil es erstmalig so ist. Die Saison wird unterbrochen, wenn wir mitten im Saft stehen. Für die Nationalspieler ist das kein Problem, weil sie sich dann auf die WM vorbereiten. Für die anderen ist es wichtig, auf Spannung zu bleiben. In der eigentlichen Winterpause müssen sich dann die Nationalspieler erholen. Das ist von der Trainingssteuerung nicht einfach, aber händelbar. Wir schauen gerade, dass wir die Zeit gut überbrückt bekommen.“

...seine Wünsche für die neue Saison „Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf die Kerndinge konzentrieren: nämlich auf Fußball. Dass wenig Drumherum passiert, ist für mich immens wichtig. Die Jungs sollen sich auf ihre Arbeit konzentrieren. Dann schauen wir von Spiel zu Spiel - und zwar aus einer Position der Demut heraus. Wenn du Achter und Zehnter geworden bist, kannst du keine großen Töne spucken. Jetzt geht es darum, sich zu regenerieren als Klub.“

(hgo)