Gladbachs Manager Roland Virkus : „Es gilt nun, sich als Klub zu regenerieren“

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbachs Manager Roland Virkus treibt den Umbruch voran. Er spürt „eine tolle Energie“, doch endgültig Planungssicherheit gibt es erst ab dem 1. September, wenn das Wechselfenster schließt. Worüber sich Virkus in den kommenden Wochen vor allem freuen würde.

Bis zum 1. September ist das Transferfenster geöffnet, so lange gibt es keine endgültige Planungssicherheit für Virkus. Er hat in ersten Gesprächen Tendenzen bei den Spielern ausgelotet. „Wir wissen, was die Spieler wollen, die Spieler wissen, was wir wollen“, sagt er. Embolo und Ramy Bensebaini, der wegen einer Corona-Infektion am Tegernsee fehlte, sind aktuell vermeintlich die wahrscheinlichsten Wechselkandidaten, zudem wird über einen Transfer von Sommer nach Nizza spekuliert, aber „es liegen keine Angebote vor“, beteuert Virkus. Er hat in vielen Fällen bedingt das Heft des Handelns in der Hand, letztlich entscheiden die Spieler über ihre Zukunft.