Farkes Ansage : Stindl und Sommer bleiben Borussias Bosse

Mönchengladbach Gladbachs neuer Trainer Daniel Farke zog ein positives Fazit des Trainingslagers am Tegernsee und legte sich in der Kapitänsfrage fest: Es bleibt alles beim Alten, was das Führungsduo angeht.

Der Pass war so scharf gespielt, dass er dem Wort „Dosenöffner“ definitiv gerecht wurde. Schon beim 4:2 in Essen hatte Lars Stindl einen solchen Ball abgeschickt, da fand er Marcus Thuram in der Tiefe, der dann elfmeterreif gefoult wurde. Dieses Mal war der durchgestartete Jonas Hofmann der Adressat, wieder war gegen Stindls Ball kein Kraut gewachsen. Hofmann umkurvte Marco Hiller, den Torwart des TSV 1860 München, und schob nach 27 Minuten zum 1:0 ein. Es war das erste von sechs Gladbacher Toren in diesem Testspiel zum Abschluss des Trainingslagers am Tegernsee.

Stindl steuerte später selbst noch einen Treffer bei, es war das 3:0. Nach einem Kopfball von Marvin Friedrich hatte Hiller den Ball abgewehrt und Stindl war in Mittelstürmer-Manier zur Stelle. Der 33-Jährige bildete mit Hofmann und dem jungen Yvandro Borges Sanches, ebenfalls Torschütze, die Dreierreihe hinter der Single-Spitze Marcus Thuram, es gab ein ständiges Wechselspiel der Positionen. Vor allem offensiv überzeugten die Borussen von 2500 Zuschauern, ähnlich war es in Essen. Trainer Daniel Farke gefiel das Offensivspiel, defensiv indes gab es für seinen Geschmack vor der Pause zu viele Abschlüsse des Gegners. Dass am Ende aber die Null stand, machte Farke Freude. Der neue Trainer hat sich in seinen ersten beiden Wochen ein Bild seines Teams gemacht, und hat festgestellt, dass es „ein toller Umkleideraum“ ist, womit er das Sozialgefüge der Borussen meint.

Info Herrmanns Doppelpack nach dem Seitenwechsel Borussia (1. Hälfte): Sippel – Walde, Gaal, Friedrich, Scally –Itakura, Neuhaus – Hofmann, Stindl, Borges Sanches – Thuram Borussia (2. Hälfte): Nicolas – Lainer, Jantschke, Itakura (86. Noß), Wolf – Kramer, Fraulo – Herrmann, Müsel, Plea (71. Quizera) – Embolo Tore: 0:1 Hofmann (27.), 0:2 Borges Sanches (34.), 0:3 Stindl (41.), 0:4 Herrmann (47.), 0:5 Wolf (66.), 0:6 Herrmann (70.) Zuschauer: 2.500

Darum sei es auch für den neuen Japaner Ko Itakura kein Problem, sich einzufügen, Doppeltorschütze Patrick Herrmann berichtete sogar, er habe schon ein Bier mit dem neuen Kollegen getrunken. „Wir haben das Spiel deutlich gewonnen, haben zu Null gespielt, das ist ein guter Test. Es gibt trotzdem ein paar Details, wo wir es hätten besser machen können. Aber die gibt es immer“, resümierte Farke.

Bei Lars Stindl hatte Farke an diesem Tag wenig auszusetzen. „Lars ist für uns ein außergewöhnlicher Spieler mit unfassbaren Qualitäten, dass er, wenn er nah am gegnerischen Tor ist, Endprodukte abliefern kann. Er ist fokussiert und hat sich eine herausragende Fitness erarbeitet“, lobte Farke den 33-Jährigen. Zudem sei Stindl „ein Top-top-Charakter“.

Weswegen er in Stindl einen passenden Kapitän für sein Team sieht, gleiches gilt für Stellvertreter Yann Sommmer. „Lars hat die Kapitänsrolle, die er inne hatte, zusammen mit Yann Sommer, seinem Stellvertreter, herausragend ausgefüllt. Und es gibt für mich keinen Grund, darüber neu nachzudenken. Ich glaube, dass Lars Stindl mit Yann Sommer ein hervorragendes Führungsduo für Borussia ist. Ich denke nicht, dass wir daran etwas ändern“, sagte Farke. Stindl und Sommer bleiben also die Bosse.