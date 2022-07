Letzte Einheit des Trainingslagers : Borussia übt den Torabschluss – Kramer glänzt als Kunstschütze

Rottach-Egern Bei der letzten Trainingseinheit der Borussen am Tegernsee bekamen die Fans vor allem zahlreiche Torabschlüsse zu sehen. 22 Feldspieler standen Daniel Farke zur Verfügung, sie alle dürften am Sonntag gegen den TSV 1860 München zum Einsatz kommen.

20 Grad, ein leichter Wind und die Sonne, die hin und wieder von den vorbeiziehenden Wolken verdeckt wurde – wer die Definition des perfekten Fußballwetters suchte, dürfte am Samstagnachmittag in Rottach-Egern auf dem Sportplatz Birkenmoos fündig geworden sein.

Hunderte Gladbach-Fans waren erneut gekommen, um die letzte Trainingseinheit am Tegernsee in diesem Jahr zu verfolgen. Und um 17.15 Uhr jubelte und applaudierte plötzlich der Großteil von ihnen, während ein stolzer Christoph Kramer lachend einen Finger in die Luft reckte. „Seht her, der Kramer war’s“, der den Ball gerade aus rund 15 Metern Entfernung mit seinem linken Fuß im oberen Torwinkel versenkt hatte.