Bei Fortuna seit 152 Tagen im Amt : Wo Thioune im Vergleich der Zweitliga-Trainer steht

Düsseldorf Nicht nur die Fortuna wechselte während der zurückliegenden Saison ihren Cheftrainer. Auch andere Vereine der Zweiten Liga tauschten munter durch. Wie lang die durchschnittliche Amtszeit ist und wie lange Thioune noch braucht, um sie zu erreichen.

Seit dem 8. Februar ist Daniel Thioune Cheftrainer bei Fortuna Düsseldorf . Unter ihm spielte die Mannschaft sehr erfolgreichen Fußball und verlor nur ein Spiel. An einen Abschied ist aktuell also mal gar nicht zu denken. Der Nachfolger von Christian Preußler ist nun seit 152 Tagen im Amt (Stand 10. Juli 2022), aber wo steht er damit im Vergleich seiner Zweitliga-Kollegen?

Die durchschnittliche Amtszeit der aktuellen Trainer in der zweiten Liga liegt bei 708 Tagen, was einem Jahr, elf Monaten und neun Tagen entsprechen würde. Damit ist Thioune erst etwa bei knapp mehr als einem Fünftel der Durchschnittszeit. Dieser Durchschnitt wird jedoch ziemlich stark von einer Person verzerrt: Frank Schmidt, Trainer beim 1. FC Heidenheim , steht aktuell bei einer Amtszeit von 14 Jahren, neun Monaten und 20 Tagen oder auch 5404 Tage.

Die längste Trainer-Amtszeit im deutschen Profifußball hatte übrigens Volker Finke beim SC Freiburg . Er trainierte die Mannschaft aus dem Breisgau von 1991 bis 2007, was sich auf eine Dauer von 16 Jahren summiert.

Diese Zeitspanne kommt jedoch noch lange nicht an die wirklichen Dauerbrenner Europas ran. Die längste Amtszeit eines Trainers in der englischen Premier-League wurde von Sir Alex Ferguson bekleidet. Er war für Manchester United 27 Jahre im Einsatz. Übertrumpfen kann das nur Guy Roux. Der Franzose war von 1961 bis 2005 für insgesamt 44 Jahre beim französischen Verein AJ Auxerre unter Vertrag.

Daniel Thioune hat bei der Fortuna einen Punkte-Durchschnitt von 1,84 pro Spiel. Wenn er diesen halten könnte und er vorher keine anderen Trainerposten in der Zweiten Bundesliga gehabt hätte, wäre er mit diesem Schnitt auf Platz zwei in der Geschichte der Zweiten Liga. Aufgrund seiner vorherigen Stationen liegt sein Punkte-Durchschnitt allerdings bei 1,49 pro Spiel, womit er den 52. Platz in der Geschichte innehat.