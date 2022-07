Nutzen wir die letzten Minuten schon einmal für ein Fazit: Sehr viel Spielfreude bei den Gladbachern zu sehen. Gerade in der 1. Halbzeit war es ein sehr dominanter Auftritt der "Fohlenelf", in der 2. Halbzeit spielte dann die Effektivität eine größere Rolle.



Borges Sanches, Scally, Fraulo und auch ein Hannes Wolf auf ungewohnter Position links in der Viererkette konnten auf sich aufmerksam machen. Allerdings konnte sich eigentlich jeder Spieler zumindest in einigen Szenen zeigen. Die Borussia-Fans können sich sicherlich über einen rundum gelungenen Test freuen.