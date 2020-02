Lintorf : Sturm: Kinderzoch kurzfristig abgesagt

Närrisches Wurfmaterial stapelt sich im Werkraum der Johann Peter Melchior-Grundschule. Foto: Blazy, Achim (abz)

Lintorf/Ratingen Am späten Samstagabend fiel die Entscheidung aus Sicherheitsgründen. Für Mai ist ein Nachholtermin geplant.

Von Monika von Kürten

Am späten Samstagabend hatte die Feuerwehr Ratingen die traurige Entscheidung bekannt geben müssen. „Der Ratinger Kinderkarnevalszug, der am Sonntag durch Lintorf hätte ziehen sollen, muss wegen der schlechten Wettervorhersage leider abgesagt werden. Nachdem der Deutsche Wetterdienst am Samstagabend eine Wetterwarnung vor Sturmböen zwischen 75 und 85 km/h herausgegeben hatte, entschloss sich das Ratinger Kinderkarnevalskomitee schweren Herzens, den beliebten Kinderzoch abzusagen. ‚Wir sind sehr traurig, aber Sicherheit geht vor‘, sagte die RakiKa-Vorsitzende Sandra Bottke. Es ist jetzt das zweite Mal, dass der närrische Lindwurm nicht durch Lintorfs Straßen ziehen konnte. Das erste Mal wurde er Anfang der Neunziger Jahre wegen des Golfkrieges abgesagt.

Die Zugteilnehmer stehen aber hinter der Entscheidung des RaKikas. „Die Verantwortlichen des TuS 08 Lintorf bedauern die wetterbedingte Absage des Lintorfer Kinderkarnevalszuges. Unter den gegebenen Umständen war die Entscheidung der Verantwortlichen des RaKiKas zur Absage aber richtig. Denn der Dauerregen bis in den Mittag hinein und die drauf folgenden Sturmböen ließen gar keine andere Entscheidung zu. Nun hoffen wir darauf, dass der Zug alsbald nachgeholt wird“; so beispielsweise TuS-Jugendwart Tim Matzaitis.

INFO Keine Probleme für Ratinger Zug erwartet Die Wetterprognose für den Rosenmontag sieht im Vergleich zum Sonntag unvergleichlich besser aus. Schon Tage, bevor sich der Zoch – diesmal um 11.11 Uhr – in Bewegung setzt, sind die Organisatoren vom KA in ständigem Kontakt zur Feuerwehr. KA-Chef Peter Hense sagte unserer Redaktion: „Der Zug wird pünktlich starten, wenn sich die Lage nicht grundlegend ändert.“

„Die Absage betrifft mich mehr, als ich gedacht hätte. Obwohl der Kopf sagt, dass es absolut richtig ist, ist das Herz ganz traurig. Mir tut es besonders für die Kinder leid, die unseren Wagen selber entworfen und bemalt und sich so auf den Zug gefreut haben. Vor allem für die Viertklässler war es bisher immer ein Highlight, auf dem Wagen mitzufahren. Aber die Sicherheit geht selbstverständlich vor, nicht auszudenken, wenn irgendetwas passieren würde“, sagte Marlene Stuckart von der Johann-Peter-Melchior-Schule. Sie hatte sich mit Silke Jakobs von der Schulpflegschaft am Morgen in der Schule getroffen und schaute auf das Wurfmaterial, das noch im Werkraum lagerte. Der größte Teil davon wurde von der Elternschaft gespendet.

Jetzt überlegen die beiden, was mit den ganzen Kamelle geschehen soll. Für einen großen Schwung von abgepackten Salamisticks, der leider nicht in Lintorf unter das Volk gebracht werden konnte, gab es zum Glück schon eine andere passende Verwendung. Er wird beim Rosenmontagszug in Köln als Wurfmaterial zum Einsatz kommen. „ Und für den Rest gibt es vielleicht ja auch einen Nacholtermin“, hofft die Schulleiterin.

Der Wunsch wird wohl in Erfüllung gehen. Am Sonntagmorgen tagte das Notfallmanagement des Kinderkarnevalszuges und hat entschieden, dass der Zug im Mai nachgeholt werden soll. „Der Termin steht aber noch nicht fest, es müssen noch diverse Absprachen getroffen werden. Man kann so etwas ja nicht über‘s Knie brechen“, so Zugleiter Max Ellinghaus. Die drei Plätze im Rosenmontagszug, die traditionell für die Sieger der Wagenprämierung in Lintorf freigehalten werden, werden bei Nachfrage selbstverständlich auch an Teilnehmer des Lintorfer Zugs vergeben.

Der von den Schulkindern gestaltete Wagen auf dem Schulhof musste ungenutzt stehenbleiben. Das erfuhren Schulleiterin Marlene Stuckart (links) und die Schulpflegschaftsvorsitzende Silke Jakob. Foto: Blazy, Achim (abz)