Innenstadt-Gymnasium : Schreiben funktioniert gut in einer Werkstatt

Eine Lesung zum Mitlernen: Autor Tobias Steinfeld bei der Schreibwerkstatt im Medienzentrum. Foto: RP/CFvWG

Ratingen Siebtklässler lernen Autor Tobias Steinfeld kennen und üben sich selbst im kreativen Schreiben.

(RP) 20 Schüler der Stufe 7 des CFvW-Gymnasiums nahmen mit sehr konkreten Vorstellungen an einem kreativen Schreibworkshop im Medienzentrum teil. Einige von ihnen verfassten früher Geschichten in ihrer Freizeit, gaben dieses Hobby aber auf. Andere haben immer noch Spaß am Schreiben. Vielen ist gemein, dass sie es schwierig fanden, aufgrund von zu vielen Ideen den roten Faden nicht zu verlieren. Andere berichteten, dass sie ihr Geschriebenes ständig verwerfen.

Vom Autor Tobias Steinfeld wollten sie nun wissen, wie man spannende und interessante Geschichten schreibt und wie man auf Ideen kommt. Patentrezepte konnte der 36-Jährige nicht anbieten, Tipps aber schon: „Fünf Minuten einfach drauflos schreiben und dann sehen, welche Idee wirklich gut ist“, empfahl er den Schülern und: „Wenn man eine Idee hat, muss man über seinen Schatten springen und sie sofort aufschreiben, auch wenn man noch müde ist.“

Wichtig sei es, eine Rahmenhandlung und die Figuren mit ihren Eigenschaften und ihrer Historie im Kopf zu haben. Kleine Gegensätze bei der Gestaltung einer Figur würden sie reizvoller machen. Der Autor erzählte: „Die Verlage wünschen sich ein vierseitiges Skript, um eine Vorstellung von einem neuen Buch zu erhalten. Niemand will erst das ganze Buch lesen.“

Zusammen mit den Schülern sprach Tobias Steinfeld einen Steckbrief zu Ibrahim, einer Figur aus seinem Roman „Scheiße bauen: sehr gut“, durch und bereitete sie somit auf die eigene Schreibarbeit vor. Anschließend suchten die Schüler zusammen eine Klammer für ihre Geschichten. Schnell stand fest: Alle Handlungen sollen in einem Dorf spielen. „Wie soll es heißen?“ „Petersburg!“, meint der eine, „Columbia“, die andere oder „Steinfeld?“. Die Wahl fiel auf Steinfeld. Das Dorf wurde kurz beschrieben. In den Köpfen der Schüler entstanden unglaublich zügig Ideen, was sie schreiben könnten und sie nahmen den Rat des Autors an, Querverbindungen zwischen den einzelnen Handlungen entstehen zu lassen. Überall im Medienzentrum verteilten sie sich und schreiben, einige alleine, andere in Kleingruppen. „Soll ich in der Ich-Perspektive schreiben?“ „Was meinst du, welche Zeit ist besser: Gegenwart oder Vergangenheit? Hör mal!“ „Womit soll ich anfangen?“, lauteten noch die Fragen zu Beginn des kreativen Schreibens. Bald kehrt Ruhe ein.

Nach etwas mehr als einer Stunde trafen sich alle wieder, um ihre Ergebnisse zu präsentieren. Unterschiedlicher konnten die Handlungen nicht sein: Eine Geschichte handelt von einem Rotkehlchen, das sich in einen Phönix verwandelt, eine andere von einer Außenseiterin, wieder eine andere von einem Mord. Konstruktiv wurde gelobt und es wurden konkrete Verbesserungsvorschläge gemacht, die in eine zweite Schreibphase mit einflossen. Mittags gingen die jungen Autorinnen und Autoren mit einem guten Gefühl nach Hause und waren gespannt darauf, ihre Texte am nächsten Tag der ganzen Stufe 7 vorzustellen. Aber vorher kam noch die Lesung des ProfiAutors selbst.