Verkehrsgeschichte : Als die Eisenbahn nach Lintorf kam

Das waren noch Zeiten! So posierte das Bahnhofsteam auf einer Aufnahme unbekannten Datums. Die erste Bahn-Konzession gab es 1871. Foto: RP/Archiv VLH

Lintorf Ende des 19. Jahrhunderts hielt auch in Lintorf die Industrialisierung Einzug. Möglich machte dies der Bau eines Bahnhofs mit Betriebsanlagen.

Von Monika von Kürten

Das kleine Dörfchen Lintorf zählte rund 2000 Einwohner, als am 20. November 1871 die preußische Landesregierung der damals noch privaten „Rheinischen Eisenbahngesellschaft“ die Konzession erteilte, eine Eisenbahnstrecke von Mülheim-Speldorf nach Troisdorf zu bauen. Sie sollte als Konkurrenzlinie zur bereits 1846 in Betrieb genommenen Linie der Köln-Mindener-Eisenbahngesellschaft dienen, die zwar nicht durch Lintorf führte, aber dennoch in unmittelbarer Nachbarschaft die Möglichkeit der Nutzung bot.

Nachdem im November 1872 die „Bergisch-Märkische-Eisenbahngesellschaft“ mit ihrer Strecke von Düsseldorf über Ratingen, Hösel, Kettwig bis nach Kupferdreh die erste Eisenbahnlinie durch Ratinger Gebiet gezogen hatte, wurde zwei Jahre später durch die „Rheinische Eisenbahngesellschaft“ die zweite Strecke von Mülheim nach Troisdorf, mit Halt in Lintorf, feierlich eröffnet. Zunächst wurde diese nur von Güterzügen befahren. Es dauerte noch rund 15 weitere Monate, bis der erste Personenzug im Lintorfer Bahnhof hielt.

INFO Reaktivierung der Westbahn in Sicht? Pläne Immer wieder gab es Überlegungen und Pläne, den Lintorfer Bahnhof und die Eisenbahnstrecke in die Planungen für den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs mit aufzunehmen. Aktuell Jetzt könnte laut Gutachten eine Inbetriebnahme im Jahre 2030 möglich sein.

Die Dorfbewohner begegneten dem neuen Transportmittel zunächst sehr misstrauisch, „Im allgemeinen aber […] galten Leute, die bei jeder Gelegenheit die Eisenbahn benutzten, als .Fuhlenzer‘ und ,Wenkbühdels‘. Die Lintorfer, die auf einen grünen Zweig kommen wollten, liefen zu Fuß nach Ratingen“ (Theo Volmert, Quecke Nr.26/27 aus dem Jahre 1956). Damals gab es noch Fahrkarten, die sogenannte „Billette“, für vier Klassen. Die dritte Klasse war die Holzklasse, in der vierten Klasse musste man stehen oder auf dem eigenen Gepäck sitzen. Im Bahnhof gab es nur einen Wartesaal für die erste und zweite Klasse.

Am 1. Januar 1880 wurde aufgrund der Verstaatlichung die Eisenbahnstrecke zum Eigentum der Königlich-Preußischen Staatsbahnen. Im Bahnhof mit seinen ausgedehnten Verlade- und Rangieranlagen waren zahlreiche Bahnbeamte beschäftigt, für die man in Bahnhofsnähe Wohnhäuser errichtete. Auch die Industrialisierung hielt Einzug, da sich zunehmend Industriewerke und Firmen in Lintorf ansiedelten, vornehmlich in Bahnhofsnähe und im Lintorfer Norden. Es gab zeitweise auch eine Drahtseilbahn und später die unter dem Namen „Tingelbahn“ bekannte Kleinbahn, die den Bahnhof mit den Zechengeländen verbunden hatte. Nach dem ersten Weltkrieg wurde der Bahnhof kurzzeitig von kleineren Abteilungen französischer Truppen besetzt, und auch der Zugverkehr wurde vorübergehend stark eingeschränkt. Bis zum Zweiten Weltkrieg war die Eisenbahn trotzdem fast die einzige Verkehrsmöglichkeit, um schnell von Lintorf in die umliegenden Städte zu kommen. Die verkehrsgeographische Lage Lintorf verbesserte sich im Laufe der Zeit, nicht zuletzt durch den Bau der Autobahnen. Es siedelten sich immer mehr Industrie- und Gewerbegebiete an.

„Bis in die 1960er-Jahre hinein war der Bahnhof für die Lintorfer Alltag und lebensnotwendig. Die Personenzüge verkehrten regelmäßig zwischen Düsseldorf Hbf und Duisburg/Mülheim. Nicht nur die vielen Eisenbahner […] nutzten die Bahn, um zu ihren Dienstorten zu kommen. Schüler und Lehrlinge waren auf die Verbindungen angewiesen […] Es gab zwar kein pulsierendes Leben am Lintorfer Bahnhof im üblichen Sinne, hier hatten Eisenbahner jedoch Wohnungen und Arbeitsplätze. Nicht nur Fahrkartenschalter, Büros usw. waren gut besetzt, auch eine Güterabfertigung wurde bedient […]“, erinnerte sich Joachim Zeletzki (Quecke 80 aus dem Jahre 2010).

In den 1960er Jahren wurde die Eisenbahnstrecke elektrifiziert. Sie hatte sich zu einer der wichtigsten und meistbefahrensten Güterzugstrecken Deutschlands entwickelt. 1961 wurden umfangreiche Gleis- und Weichenumbauten vorgenommen, auch Signalanlagen wurden modernisiert.

„Gleichzeitig nahm aber die Bedeutung für den Personenverkehr durch ein verändertes Mobilitätsverhalten der Bevölkerung immer weiter ab. Am 23. September 1983 hielt zum letzten Mal planmäßig ein Personenzug in Lintorf, da diese immer weniger ausgelastet waren. In den Bahnhof wurde nicht mehr investiert“, erzählte Dietmar Falhs vom Lintorfer Heimatverein.

Durch die Deutsche Bundesbahn und später die Deutsche Bahn AG wurden die Bahnanlagen in Lintorf immer mehr zurückgebaut: Die Anzahl der Gleise wurde reduziert, die Weichen für die Industriegleisanschlüsse und die Bahnwärterhäuser abgebaut, Signale und Weichen werden nun von Duisburg aus zentral ferngesteuert. Die Bahnbedienstetenhäuser wurden abgerissen. Nur der Güterschuppen, die ehemalige Waschkaue (Raum oder Hütte, der als Aufenthalts- oder Umkleidemöglichkeit dient) und das Bahnhofsgebäude selbst blieben stehen.

Das Bahnhofsgebäude war noch unter Bundesbahnzeiten Sitz einiger Unternehmen. Vielen Lintorfern ist bestimmt der Name Taxi Helten oder die Global Rental Autovermietung im Gedächtnis geblieben. Auch das Spielwarengeschäft Koala Toys war im alten Bahnhof für einige Zeit zu finden. Seit den späten 90er Jahren ist das Gebäude in Privatbesitz. Es beherbergt die Gaststätte „Alter Bahnhof“ und dient dem Getränkeservice Doppstadt als Lager. Die alte Waschkaue nebenan wurde vom St. Georg Corps, einer Formation der Lintorfer Schützenbruderschaft, gekauft und zu einem schmucken Clubheim umgebaut.

Zur Zeit dieser Aufnahme, sie stammt aus dem Jahr 1971, gab es noch Güter- und Personenverkehr über Lintorf. Foto: RP/Rolf Gollata / Archiv VLH

So sieht der Bahnhof in Lintorf aktuell aus. Das Gebäude diente mit den Jahren einer ganzen Reihe verschiedener Zwecke. Foto: Blazy, Achim (abz)

Am 23. September 1983 hielt letztmals ein Personenzug in Lintorf. Foto: RP/Wilfried Schlüter / Archiv VLH