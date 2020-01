Höchste Auszeichnung : Die Lintorfer Sauna erhält erneut fünf Sterne

Lintorf Der Deutsche Sauna-Bund hat die höchste Auszeichnung verliehen. Die Stadtwerke sehen dies als Erfolg des gesamten Teams.

(RP) Die Sauna im Allwetterbad Lintorf gehört zu den besten Anlagen ihrer Art in Deutschland. Das hat der Deutsche Sauna-Bund bestätigt. Er hat der Lintorfer Saunalandschaft zum wiederholten Mal die höchste Auszeichnung als 5 Sterne Premium-Sauna verliehen. Der Vorsitzende des Qualitätsausschusses, Dieter Gronbach, ist hierzu nach Ratingen gekommen, um die Urkunde persönlich zu überreichen; die Auszeichnung gilt für die kommenden drei Jahre.

Im Jahr 2009 wurde die Sauna erstmals mit 5 Sternen ausgezeichnet und ist seitdem durchgehend in der Premium-Liga vertreten. Rund 100 der mehr als 2300 öffentlichen Saunabäder in Deutschland sind mit dem Premium Siegel zertifiziert und haben es in die höchste Kategorie geschafft.