Nach Sturmwarnung : Diese NRW-Städte haben ihre Karnevalszüge abgesagt

Düsseldorf Regen und stürmische Böen: Das Wetter am Sonntag meint es nicht gut mit den Jecken in der Region. Mehrere Städte haben bereits ihre Karnevalszüge abgesagt. Eine Übersicht.

Wegen des Wetters fallen zahlreiche Karnevalszüge in der Region aus. Grund ist die amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor heftigen Sturmböen. Die Meteorologen erwarten am Sonntag Böen zwischen 75 und 85 km/h, was Windstärke 9 entspricht. Besonders kräftige Böen werde es in der Region rund um Aachen und im Bergland geben, sagte ein Meteorologe. Dazu regnet es heftig und fast pausenlos. 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter werde es in vielen Regionen geben. Am Rosenmontag soll der Wind dann deutlich abflauen.