Zuschüsse laufen weiter : Schöne Fassaden dank Förderprogramm

Die Stadt Ratingen zahlt auch weiterhin Zuschüsse. 31 Immobilien wurden bereits erfolgreich aufgewertet.

In den Jahren 2016 bis 2019 sind bereits 31 Immobilien erfolgreich aufgewertet worden. Das historische Stadtbild konnte somit bereits an vielen Stellen positiv beeinflusst werden. Die jüngsten Projekte sind beispielsweise die Suitbertusstraße 4-6, die Bechemer Straße 36 und die Oberstraße 56.An zentraler Stelle an der Oberstraße/ Ecke Bahnstraße erstrahlt das Gebäude durch eine umfassende Neugestaltung in neuem Glanz