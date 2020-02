Helau : Der Ratinger Rat kann’s närrisch

Ratingen Ganz entfernt bekommt Karneval ja doch mit Politik zu tun. Hauptsache, es kommt kein Bierernst auf.

Das Prinzenpaar Bernd I. und Claudia II. verzichteten während ihrer Amtszeit auf alle Geschenke. Sie baten lieber um Spenden, um Kindern in Ratingen zu helfen. Ganz unmajestätisch kommt das gut an.

Frohgelaunt zogen Bernd I. und Claudia II. mit ihrem Gefolge, zu dem auch das Prinzenpaar des Kreises Mettmann, Lars I. und Regina I. gehörte, unter den Klängen des Tambourcorps Ratingen in die Stadthalle ein.

Als Gastgeschenk überreichte Hausherr und Bürgermeister Klaus Pesch Prinz Bernd I. einen Scheck über 111 Euro, da das Prinzenpaar Gutes für Ratinger Kinder als Erbe ihrer Regentschaft hinterlassen will. In seiner Rede ließ der Bürgermeister die großen Themen der (Welt-) politik nicht aus.

Dass der Bürgermeister von anderen Parteien auf‘s Korn genommen wurde, liegt in der Natur der Sache: so benannten die beiden aus der BU-Süßwarenabteilung des Marktes 2019 als das Jahr der Pleiten, Pesch und Pannen. Schulen seien museal, es fehlten Kitas, dem Klimaschutz fehle es an überzeugenden Projekten, aber dafür habe Ratingen ja ein neues Rathaus, das wegen großer personeller Ausuferung schon wieder zu klein sei.