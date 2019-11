Handball : TV kontrolliert Thole und siegt in Lintorf

Sebastian Thole (am Ball) hatte es schwer gegen Moritz Metelmann (links) und den TV Ratingen. Nur vier Treffer gelangen dem Lintorfer Torjäger im Derby, da er sich einer Sonderbewachung „erfreute“. Foto: Blazy, Achim (abz)

Lintorf Die Ratinger nehmen den Top-Torjäger der Hausherren von Beginn an in Manndeckung, das stellt diese vor Probleme. So wird es ein torarmes Derby, in dem die Torhüter überragen und die Gäste mit 23:21 beim TuS 08 Lintorf gewinnen. Entscheidend sind die letzten zwei Minuten.

Mit einer faustdicken Überraschung endete das mit viel Spannung erwartete Derby des TuS Lintorf gegen den TV Ratingen. Bisher hatten die Ratinger in fremden Hallen nichts bewegt, alle drei Spiele in den Sand gesetzt, und allein dadurch akute Abstiegsgefahr erstellt. Aber jetzt, in der voll besetzten Lintorfer Sporthalle, da legten sie ein Spiel hin, das man einfach als Extraklasse bezeichnen muss. Da stimmte alles, auf allen Positionen, und dann, nach dem Abpfiff, kann man den Jubel der Cracks vom Europaring kaum beschreiben. Sie siegten 23:21 (9:10), und endlich ist der Tabellenkeller in einige Entfernung gerückt. Die Lintorfer dagegen laufen im Titelkampf der Musik erst einmal gewaltig hinterher.

Der Turnverein begann mit einer Entschlossenheit, die dessen zahlreiche Fans gleich von den Sitzen riss. Nach vier Minuten lagen die Gäste 4:0 vorne, Max Beckmann und der wieder alles überragende Moritz Metelmann schlugen im Doppelpack zu. Das freilich ließen die Gastgeber nicht auf sich sitzen, die Aufholjagd war schnell eingeläutet, und bei 6:6 durch Jan Lenzen (17.) sah alles anders aus. Nun wechselte die Führung hin und her. Stark auf beiden Seiten die Torhüter: Marco Sobotta beim TVR und Aaron Hallfeldt übertrafen sich fast schon mit ihren zahlreichen Paraden. In Durchgang zwei führten meist die Gäste, aber kaum einmal mehr als mit einem Treffer. Als dann Marius Haverkamp für Lintorf einen Strafwurf zum 20:19 einwarf (51.), da tobte die Halle. Lintorf glaubte sich als Topfavorit endlich auf der Siegerstraße (51.).

Statistik TuS 08 Lintorf - TV Ratingen⇥21:23 (10:9) TuS: Hallfeld (ab 40. Töpfer) - Lesch 2/1, Haverkamp 1/1, Lenzen 2, Strunk 4, Wentzel 2, Thole 4, Klause 6, Gascon, Pfeiffer, Friedrich, Greday. TVR: Sobotta (ab 40. Scholz) - Tristan Beckmann 4/1, Metelmann 7, Antoniadis 1, Max Beckmann 4, Wiedemann, Friedrichs, Hanneken 2, Demir, Benni Heimes 1, Florian Heimes 4. Zuschauer: 300. Schiedsrichter: Bierkamp/Knoblauch aus dem Bergischen.

Denkste! Tristan Beckmann, in bestechender Form, glich aus, und der links ebenfalls beachtlich auftrumpfende Florian Heimes warf seinen Turnverein 21:20 nach vorne. Aber die Entscheidung fiel erst in den letzten beiden Minuten. Metelmann traf für die Gäste zum 23:21, es waren noch 75 Sekunden zu spielen. Diesen Vorsprung ließen sich die Ratinger nicht mehr nehmen, obwohl Lintorfs Trainer Markus Wölke alles versuchte. So mit einem siebten Feldspieler. Das Gäste-Bollwerk überstand alle Turbulenzen, und so muss man deren ersten Auswärtssieg als gerechtes Ergebnis bezeichnen. Die Lintorfer waren ehrliche Verlierer. Wölke sagte: „Nur 23 Gegentore, das geht durchaus. Aber im Angriff lief es einfach nicht. Da hatten wir viel besprochen, wir fanden zu wenige Lösungen, um Ratingens gute Abwehr zu überwinden.“ Ähnlich sah es Marius Haverkamp: „Unsere Angriffs-Abläufe waren durcheinander. Sie waren viel zu durchsichtig.“