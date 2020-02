Ratinger Markthändler : Die Hoffs haben für alle Kunden ein Möhrchen

Die Söhne Philipp und Matthias Hoff sind längst in den Familenbetrieb mit eingestiegen. Foto: Ja/Blazy, Achim (abz)

Die Gemüsebauern aus Düsseldorf kommen drei Mal in der Woche mit saisonaler Ware nach Ratingen.

Da, wo der Ratinger Markt mit seinem nördlichsten Zipfel Richtung Grütstraße und Kirchgasse ausplätschert, wo ein kleiner Bergischer Löwe und die große Pfarrkirche St. Peter und Paul für die weltliche wie kirchliche Begrenzung stehen – da ist dreimal wöchentlich das grüne Angebot in den Händen der Familie Hoff. Die Eltern Bernd und Birgit, ihr Junggesellen-Sohn Philipp (24), Matthias (26) und seine Frau (schreiben sie Tina) sowie meist vier Verkäuferinnen halten dreimal in der Woche hier einen der größten Stände unter Dampf.

Die Hoffs kommen aus Düsseldorf und verkaufen nur in Ratingen auf dem Markt, sie bewirtschaften in Flehe, gleich am Rhein, ihr Land. Von dort kommt Bernd Hoff, seine Frau Birgit stammt aus Hamm, und beide sind in Familien aufgewachsen, in denen Gemüseanbau betrieben wurde. Man blickt auf eine Tradition von gut 70 Jahren zurück. Da ist es doch wohl naheliegend, dass die Herren Söhne im Metier blieben und auch auf Gemüsebauer lernten. Wobei sie sich auch um Blumen kümmern und um Planzen.

Info Langlebige Priemeln für das Haus Blumen Es wird natürlich immer wieder an Blumen und ihren Eigenschaften herum experimentiert. So halten manche Primeln inzwischen schon fünf bis sechs Wochen – und das auch im Haus. Spruch Flugs hat Bernd Hoff einen Spruch daraus gebastelt, der sinngemäß aussagt, dass ein einziger Primeltopf auf dem Tisch für die Hausfrau ausreicht, begeistert und schnell sämtliche Hausarbeit zu erledigen.

Kennzeichen für gelebte Kundenfreundlichkeit ist die Möhre – ein tagesfrisches Geschenk, dem man sich bei aller Schnelligkeit nicht entziehen kann. Und eine neuerliche Attraktion, die seit dem vergangenen Jahresende für Furore sorgt, ist eine Art standeigenes Fernsehen. Das heißt, dass es zwei Bildschirme gibt, auf denen sich die Kundschaft Szenen aus dem agronomischen Leben ansehen kann. Wie sehen Pflanzen aus, wie wachsen sie, was macht ein Trecker. Die größte Aufmerksamkeit finden die bunten Bilder bei Kindern – vermutlich, weil die weniger vom Angebot verzaubert werden, dafür aber wegen ihrer Größe den richtigen Blickwinkel auf die Bildschirme haben.

Als simpler Kunde denkt man kaum daran: Das Gemüse- und Obstangebot liegt nicht einfach nur so auf dem „Laden“tisch rum, sondern ist nach einem liebevollen Plan aufgebaut. Nicht Rot neben Rot, nicht Grün neben gleichem Grün; die Damen Birgit und Tina lassen es sich zur Ehre gereichen, hier ein abwechslungsreiches und ansprechendes Angebots-Bild zu gestalten.

Das Gemüse wächst also marktnah heran – regional - und tut das in der Jahreszeit, die dazu passt – saisonal. Also sind zum Beispiel zurzeit noch die Pflanzen mit Nachnamen -kohl und Vornahmen Grün-, Rot-, Weiß-, Blumen-, Rosen- und Wirsing-, bevorzugt und attraktiv arrangiert. Neben „lecker“ Möhren natürlich. Paprika sind fast regional und hin und wieder eine zugereiste Ananas lässt auf baldige warme Jahreszeiten hoffen.

Die Hoffs merken schon, dass sich auf dem Ratinger Markt ein neues Bewusstsein für Tüten und Taschen breitmacht: Immer häufiger kommen Kunden mit ihren eigenen Behältnissen und lassen sich die Ware gleich in Nessel oder eigene Papiertüten kippen. Und auch die Hoffs machen sich Gedanken um Tütenmaterial, das nicht erst in 90.000 Jahren mit der Verrottung anfängt.

Inzwischen beginnt auch schon der Verkauf von Gemüsepflänzchen und Setzkartoffeln – es gibt tatsächlich nicht nur Ziergärten und Balkone, die mit bunt Blühendem noch schöner werden. Es gibt Schrebergärten und Hochbeete, die zur Selbstversorgung locken.

Um 6 Uhr beginnen die Gemüse-, Pflanzen- und Blumenbauern mit ihrem Aufbau. Acht Stunden später warten fertig verpackte Pflanzen darauf, husch husch in heranfahrende Autos gepackt zu werden.