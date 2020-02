Gemeinschaftsprojekt : Ratinger Wochen gegen Wohnungslosigkeit

(RP) Erstmalig organisieren die Wohnungslosenhilfe des SkF Ratingen, die katholische Familienbildungsstätte Ratingen und der Lotsenpunkt Ratingen ein Gemeinschaftsprojekt, was auf das rasant wachsende Problem in unserer Gesellschaft aufmerksam machen soll.

Die Zahl der wohnungslosen Menschen ist im vergangenen Jahr deutschlandweit drastisch gestiegen. Auch in Ratingen spitzt sich die Wohnungsproblematik erheblich zu. Nicht nur preisgünstiger Wohnraum ist immer schwieriger zu finden, auch der Bedarf an Unterstützung rund ums Thema Wohnen erhöht sich. Der Fachdienst Wohnungslosenhilfe des SkF hat im Jahr 2010 über 400 Ratsuchende verzeichnet, im Jahr 2019 erhöhte sich die Zahl der Ratinger Bürger, die Unterstützung bei Mietangelegenheiten benötigen, auf 954.

Den Auftakt bildet ein Vortrag über die Herausforderungen und Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt in NRW am Mittwoch, 4. März, um 18 Uhr in der katholischen Familienbildungsstätte, Kirchgasse 1. Thomas Manke, Leiter der Bildungsstätte, ist es gelungen, Dr. Thorsten Heitkamp, Ansprechpartner der NRW.BANK für Wohnraumförderung, Wohnungsmarkt und Strategie für diese Veranstaltung zu gewinnen.