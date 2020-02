Projekt : Ratinger Kenia-Hilfe zeigt Film

Die Schul-Idee der beiden Ratingerinnen Irmel Hinssen und Doris Jacobs zählt nach einer Schulreform in dem afrikanischen Land zu den herausragenden Projekten für die Zukunft der Bildung dort. Foto: RP/Kenia-Hilfe

Lintorf Die Dokumentation ist auch ein Dankeschön an viele Unterstützer.

(RP) Die Kenia-Hilfe hatte sich ein besonderes Dankeschön einfallen lassen. Sie lud einige Freunde und Förderer in den alten Rathaussaal in Lintorf ein und zeigte ihnen den Film „Hamisis Weg“, den sie im Oktober in Kenia gedreht hatte.