Ratinger Nachwuchspolitiker : Steffen bleibt Chef der Jungen Liberalen

Ratingen Der Ratinger Alexander Steffen wurde von den Delegierten als Landesvorsitzender wiedergewählt.

In Bezug auf das starke Erstwählerergebnis der FDP räumte Steffen in seiner Rede mit Klischees auf, die seiner Meinung nach existieren: „Manche Beobachter, gerade beim Öffentlich-Rechtlichen-Rundfunk, glauben, dass junge FDP Wähler nur mit Porsche und Rolex sympathisieren. Dabei ist unsere Wählerschaft so vielfältig wie unser Verband. Ich sage aber auch klar: Wir freuen uns über jedes Mitglied. Es ist egal, ob deine Eltern Zahnärzte, Beamte oder arbeitslos sind. Es ist egal, ob du vegan lebst oder ein Steakhaus betreibst. Es ist egal, woher du kommst, es zählt, wohin du willst. Wir stecken Menschen nicht in Schubladen“.