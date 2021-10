Ratingen : City-Kauf: Schultz bleibt erster Vorsitzender

Ratingen Beim Werbering blickt man nach vorn.

Pfankuchen betonte, dass man danach aber eine Nachfolgereglung finden müsse. Schultz wurde einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt, ebenso Pfankuchen in seinem Amt als stellvertretender Vorsitzender. Die in 2020 geplante Investition zur Weihnachtsbeleuchtung an der Bahnstraße fiel deutlich geringer aus, da das benötigte Material nach dem Vorliegen des Förderbescheides nicht mehr rechtzeitig zu beschaffen war. Der Einnahmeausfall des Weihnachts­marktes, der unter der Führung der Familie Bruch seit Jahren den größten Einzelbetrag beigesteuert hat, konnte durch einen Zuschuss der Stadt kompensiert werden.