In Ratingen : Integrationsrat vertritt seit 40 Jahren Migranten

Ratingen 40 Jahre Integrationsrat – die geplante Geburtstagsfeier musste coronabedingt entfallen. Rund ein Drittel der Ratinger hat einen Migrationshintergrund.

(RP) Der Integrationsrat der Stadt Ratingen feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Dieses Ereignis sollte eigentlich mit einem kleinen Festakt feierlich begangen werden, doch wie viele andere Veranstaltungen musste auch die geplante Jubiläumsfeier Corona-bedingt in diesem Jahr leider ausfallen.

Seit 40 Jahren macht es sich der Integrationsrat zur Aufgabe, die kulturelle und politische Entwicklung der Stadt mitzugestalten. Am 7. Juni 1981 erfolgte die Wahl zur ersten kommunalpolitischen Interessenvertretung der Migranten in Ratingen. Das Gremium hieß damals noch Ausländerbeirat. Es setzte sich aus je einem Vertreter der damaligen „Anwerbenationalitäten“ Italien , Spanien , Griechenland , Türkei , Portugal und Jugoslawien zusammen.

Ratingen war damit eine der ersten Städte in ganz Nordrhein-Westfalen, in der ein Ausländerbeirat in geheimer und direkter Wahl von den zugewanderten Menschen gebildet wurde. Erst 1994 wurde der Ausländerbeirat gesetzlich in der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen verankert. Im Verlauf der folgenden Jahre entwickelte sich daraus der Integrationsrat in seiner heutigen Zusammensetzung und mit den heutigen Befugnissen.