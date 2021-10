Corona-Lage am Dienstag : 62,4 Prozent sind im Kreis Mettmann vollständig geimpft

Kreis Mettmann 302.682 Menschen im Kreis Mettmann haben bereits den vollständigen Impfschutz. Das sind 62,4 Prozent. Am Dienstag meldet das Gesundheitsamt 47 Neuinfektionen. Unser Überblick über die aktuellen Corona-Zahlen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Dienstag 452 Infizierte erfasst, genauso viele wie am Montag. Davon leben in Erkrath 53 (+4; 9 neu infiziert), in Haan 30 (-4, 5 neu), in Heiligenhaus 30 (+/-0; 3 neu), in Hilden 34 (-4, 2 neu), in Langenfeld 38 (-2, 2 neu), in Mettmann 28 (-4; 5 neu), in Monheim 59 (+2; 7 neu), in Ratingen 111 (+9; 10 neu), in Velbert 60 (-1; 4 neu) und in Wülfrath 9 (+/-0, 0 neu). Insgesamt meldet der Kreis am Montag 47 Neuinfektionen. Verstorbene zählt der Kreis bislang 779.