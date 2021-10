Sportkegeln, Bundesliga : Schwarzes Wochenende für alle Heiligenhauser Kegler

Heiligenhaus In der Bundesliga der Sportkegler verliert die SK Heiligenhaus bei Union Gelsenkirchen 0:3. Für den einen Auswärtspunkt war es denkbar knapp, Kapitän Marcel Grote ärgert sich, dass dieser verpasst wurde.

Als inzwischen ehemaliger Fußball-Torwart kann sich Marcel Grote nach dem Abstieg des FC Schalke 04 in die zweite Bundesliga diesen Hinweis nicht verkneifen: „Um erste Bundesliga auf Schalke zu sehen muss sich der geneigte Fan aktuell ins fußläufig entfernte Sport Paradies begeben, um den Sportkeglern von Union Gelsenkirchen die Treue zu halten“, sagt der Kapitän der Sportkegler Heiligenhaus (SKH). Dieses „Paradies“ war indes für seine Mannschaft in der Bundesliga an diesem Wochenende keines: Mit 0:3 (5174:5315 Holz, 30:48 in der Einzelwertung) musste sich die SKH geschlagen geben. „Frustrierend“, nannte Grote das aus seiner Sicht, „erstklassig“ sei aber die Vorstellung der Gastgeber gewesen.