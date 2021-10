Ratinger Energiepolitik : Lintorf: Energiekonzept für ausgewähltes Quartier

Ratingen Projekt: Energieverbrauch und CO2-Emissionen senken.

(RP) Die Stadt erstellt ein nachhaltiges Energiekonzept für ein ausgewähltes Gebiet in Lintorf. Ziel ist es, alle Möglichkeiten auszuloten, um den Energieverbrauch und damit die CO 2 -Emissionen in dem Modellquartier rund um das Schulzentrum Lintorf an der Duisburger Straße zu senken. Dabei sind die Projektträger, die Stadt Ratingen und die Stadtwerke, auf die Mitwirkung der Bürger angewiesen, die in dem Quartier leben und arbeiten. Diese werden in Kürze dazu angeschrieben, eine öffentliche Auftakt-Infoveranstaltung ist für Mitte November geplant.