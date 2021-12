Ausstellung auf Reisen : Ratinger Ausstellung ist Erfolgsmodell

Ratingen Die Ratingerin Bettina Dorfmann sammelt seit vielen Jahren Barbies. Ihre Ausstellung „Barbie macht Karriere“ ist im 16. Jahr ununterbrochen auf Tour und fand damit sogar Einzug ins Buch der Rekorde.

Krefelder Kunst in Essen zu sehen : Ausstellung „Adel an Rhein und Ruhr“

In ihrem Fundus haben Schrey und Dorfmann kaum einen Beruf, den sie Barbie nicht auf den Leib schneidern können. „Zum Teil sind die Berufsbilder sehr spezifisch“, berichtet Dorfmann. Barbie kann ihren Talenten entsprechend in die Rolle einer Kinderärztin, Zahnärztin, Tierärztin oder Chirurgin schlüpfen. Sogar in der Armee kann der Kinderzimmerstar Karriere machen. „Wie die Frau in der modernen Gesellschaft kann sie einfach alles verwirklichen, wovon sie beruflich träumt“, sagt Dorfmann.