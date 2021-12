Booster-Impfungen für Senioren vorantreiben : NRW-Opposition will Corona-Krisenstab

Düsseldorf SPD und Grüne fordern besseres Corona-Management, auch um die Infrastruktur zu stabilisieren.Die AfD sieht derweil in der Omikron-Variante auch eine Chance.

Nachdem das rot-grün regierte Hamburg schon ab Heiligabend härtere Kontaktbeschränkungen verfügt hat, drängen die NRW-Oppositionsparteien SPD und Grüne auch hierzulande auf einen konsequenteren Kurs gegen die Pandemie, bevor am 28. Dezember sowieso bundesweit härtere Regeln in Kraft treten. Sie fordern insbesondere von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), dass er sofort einen Krisenstab einrichtet, um weitere Schritte gegen die Pandemie einzuleiten. „Das Virus wird über die Weihnachtsfeiertage keine Pause machen. Daher müssen wir so schnell wie möglich Kontakte wirksam reduzieren – bereits zu Weihnachten“, erklärt Josefine Paul, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag. Ein Krisenstab sei notwendig, um mit Kommunen zu besprechen, wie ein drohender Zusammenbruch kritischer Infrastrukturen vermieden werden könne.

Tatsächlich zeigt sich bei SPD und CDU, wie sie nach der jeweils geltenden Bündniskonstellation agieren: In Berlin regiert die SPD mit den Liberalen in der Ampelkoalition, entsprechend distanziert verhält sich Bundeskanzler Scholz zum Vorschlag des RKI, quasi sofort einen bundesweiten Lockdown zu verhängen. Scharf attackiert dies in Berlin der aus NRW kommende Fraktionschef von CDU/CSU, Ralph Brinkhaus: Es sei unverständlich, dass man erst nach Weihnachten mit den Maßnahmen beginne, sagte er in der ARD: „Das hätte man ja auch vor Weihnachten machen können.“