Kursangebote in Ratingen : Kinder können ihre Kreativität im Kulturloft entdecken

Kursangebote in Ratingen

Julie Ilner und Obeja Adu in den Räumlichkeiten des neuen Kulturlofts Am Sandbach. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Kultureinrichtung kann dank finanzieller Unterstützung verschiedener Organisationen drei kostenfreie Kurse anbieten. Die Anmeldungen laufen.

() Seit Mitte August hat das Kulturloft Ratingen seine Pforten Am Sandbach 33 geöffnet. Das Ziel: Menschen aller Altersklassen für Kreativität und Bewegung zu begeistern. Neben regulären Kursen verschiedener Tanzstile, Trommeln oder Poetry macht das Kulturloft jetzt den jungen Ratingern ein Angebot.

„Wir können drei kostenfreie Kurse anbieten, die von verschiedenen Institutionen gefördert werden“, so Julie Ilner, die im Kulturloft für Projekte für Kinder und Jugendliche verantwortlich ist. Dank der finanziellen Unterstützung vom Bundesverband freie und darstellende Künste, Kultur macht stark, chance tanz, dem Bundesverband Popularmusik und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung fallen für die Teilnehmer keine Kursgebühren an.

Eines der drei Angebote ist „Strictly Musical“. „Innerhalb eines Jahres erstellen Jugendliche ab zwölf Jahren ein Musicals rund um das Thema Freundschaft und Erwachsenwerden“, beschreibt Ilner den Inhalt des Kurses. Gemeinsam mit dem renommierten Dozenten Colin Sinclair, der zum Beispiel am Tanzhaus NRW unterrichtet, erarbeiten die Teilnehmer immer montags ab 17 Uhr eine Dramaturgie und schnuppern in Gesang, Tanz und Schauspiel hinein. Am Ende soll das Werk vor Publikum aufgeführt werden.