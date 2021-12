Erzbischöfliche Realschule in Ratingen : Schlammschlacht für junge Läufer

Erfolgreiche Cross-Läufer der LFS nach getaner Arbeit. Foto: RP/LFS

Ratingen Top-Resultate beim Rennbahn-Crosslauf gab es für die Liebfrauenschule. Es war der erste Start nach zwei Jahren coronabedingter Pause.

(RP) Es läuft bei der Liebfrauenschule – in jeder Hinsicht. Bestes Beispiel für die Erfolgsstory der Ratinger Realschule, die sich seit Jahren zu einer Talentschmiede für junge Läufer entwickelt hat, waren Top-Resultate beim Rennbahn-Crosslauf, der in Mülheim/Ruhr ausgerichtet wurde. Dort, wo sonst edle Vollblüter aus ihren Startboxen jagen, begann für die Teilnehmer der Liebfrauenschule ein Lauferlebnis der besonderen Art. Bei nasskaltem Wetter mit Nieselregen und niedrigen Temperaturen meisterten 24 Schüler den tiefen und mit Pfützen übersäten Sandboden. An einigen Stellen entwickelte sich der Lauf zu einer Schlammschlacht. Doch davon ließen sich die Starter nicht abschrecken. Im Gegenteil: Sie absolvierten ein tolles Rennen mit beeindruckenden Ergebnissen.

Am Ende standen zwei Teams der LFS auf dem Sieger-Podest: Einen herausragenden 1. Platz belegte die Jungen-Staffel mit folgenden Teilnehmern: Bruno Wagner und Leo Wagner (beide 7b) und Jonah Rühlemann und Nico Rogmann (beide 10b). Die vier Lauf-Asse bewältigten die 4 x 2,1 km lange Staffel-Strecke mit einem deutlichen Vorsprung vor der Konkurrenz in knapp 33 Minuten. Aber auch die LFS-Mädels stellten Frauenpower unter Beweis. In der Besetzung Lilly Mainka (9a), Judith Alexander (9d), Marike Arnold und Cosima Gante (beide 10a) absolvierten die vier Starterinnen die Laufstrecke in knapp 41 Minuten und landeten auf einem dritten Rang.

„Besonders beeindruckend war für alle Teilnehmer, dass wir uns beim Rennbahn-Crosslauf einmal mehr als große LFS-Familie präsentiert haben“, bilanzierte Konrektorin Birgit Weber. „Kennzeichnend für den Zusammenhalt an unserer Schule ist, dass wir insgesamt sieben Staffeln mit je vier Läufern stellen konnten.“ So waren neben zahlreichen Schülern aus den Jahrgangsstufen 5 bis 10 auch Schulleiter Christoph Jakubowski sowie ehemalige Schüler und Eltern beim Rennbahn-Crosslauf persönlich am Start.