Einsätze in Heiligenhaus und Velbert: Polizei durchsucht Shisha-Bars

Heiligenhaus/Velbert Polizei, Zoll und Ordnungsbehörden haben in der Nacht zum Samstag Shisha-Bars in Heiligenhaus und Velbert durchsucht. Bei den Razzien geht es unter anderem darum, kriminellen Clanmitgliedern das Leben schwer zu machen.

Dass seine Gäste nicht in aller Seelenruhe Fußball gucken konnten, dürfte für den Wirt am Ende des Abends wohl das geringste Problem gewesen sein. Ihm droht ein Strafverfahren, nachdem Zollbeamte mehrere Müllsäcke mit offenbar unversteuertem Wasserpfeifentabak aus dem Lokal getragen hatten.

Ähnlich lief es in nahezu allen Shisha-Bars, die bei der Razzia am Freitagabend in Heiligenhaus und Velbert durchsucht wurden. Nach den Kontrollen in Erkrath und Langenfeld ging es nun im nördlichen Teil des Kreises Mettmann weiter mit der vom Innenministerium angekündigten „Null-Toleranz-Strategie“. In einer gemeinsamen Aktion waren Polizei, Zoll und Ordnungsbehörden mit etwa 60 Einsatzkräften bis in die frühen Morgenstunden hinein unterwegs, um Gastronomiebetriebe zu kontrollieren. Fazit: kiloweise unversteuerter Wasserpfeifentabak, stillgelegte Glücksspielautomaten, unerlaubter Alkoholausschank und der Verdacht auf Schwarzarbeit.