Heiligenhaus : Campus sorgt für Kinderbetreuung im Studentenwohnheim

Neun Plätze für die Kinderbetreuung sind ein Baustein für die Hochschul-Infrastruktur. Dafür sorgt der SKFM. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus (RP) Das akademische Förderungswerk (AKAFÖ) bietet gemeinsam mit SKFM Fachberatungsstelle Kindertagespflege eine neue Kindertagespflege am Campus Heiligenhaus der Hochschule Bochum an. Die Großtagespflegestelle „CampusKids“ ist direkt in die Studierendenwohnanlage „Campusallee“ eingebunden.

Die Wohnanlage bietet auf einer Fläche von mehr als 2100 Quadratmetern neben herkömmlichen Apartments auch zwei barrierefreie Apartments. Die Gebäude bestehen aus zwei ver­schiedenen Apartmenttypen: Neben 6 Einzelapartments gibt es 18 Doppelapartments. Im Sinne der nachhaltigen Entwicklung des Akademischen Förderungswerks wird die Anlage durch ein abgestimmtes Energiekonzept mit gasbetriebenem Blockheizkraftwerk und dezentralen Lüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung versorgt. Die gesamten Baukosten der Anlage betrugen etwa 4,2 Millionen Euro. In der Nestgruppe des SKFM Velbert/Heiligenhaus wird den Kindern eine möglichst familiennahe Betreuung angeboten.

Zwei qualifizierte Betreuungskräfte begleiten die Kinder als kontinuierliche Bezugspersonen durch den Tag. Unterstützt werden sie dabei durch eine ebenfalls qualifizierte Kindertagespflegeperson als Vertretung. In drei Räumen, Küche und Bad mit Wickelbereich gibt es genügend Platz für Erkun­dungen, Bewegung, Spiel, Ausruhen und Schlafen. Das Außengelände ist direkt in den Campus eingebunden. Die Nähe zu örtlichen Spielplätzen und zur Stadtmitte bieten viele Möglichkeiten, die Natur oder den Wochenmarkt mit den Kindern zu erleben.