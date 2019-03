Ratingen : FDP will neue Fahrradboxen für die City

Ratingen Pläne der Politik: Auf einem Pkw-Parkplatz an der Wallstraße soll es einen überdachten Abstellplatz für Räder geben.

Die Diskussion um die Neugestaltung der Wallstraße nimmt Schwung auf – und dies im wahrsten Wortsinn. Denn es geht auch ums Rad. Die SPD hatte die Umwandlung des Parkplatzes am Beamtengäßchen in einen überdachten Abstellpatz für Fahrräder beantragt (die RP berichtete bereits). Dies scheint der FDP-Fraktion in Zeiten boomender E-Bikes und Pedelecs aber nicht weit genug zu gehen. Akkubetriebene Fahrräder benötigen im Sommer einen Schutz vor Hitze und im Winter vor starker Kälte, zudem die Möglichkeit, aufgeladen zu werden, argumentieren die Liberalen. Deshalb hält man es für sinnvoll, am Standort Wallstraße/Beamtengäßchen zusätzlich gesicherte Abstellboxen mit Lademöglichkeit zu installieren.

Angebot: Es gibt zwei Systeme. Eine Anlage wird am Ostbahnhof angeboten. Es sind 20 Boxen auf der Seite gegenüber der SkF-Fahrradstation, die zugängliche Einstellplätze anbietet. Eine weitere Anlage mit zehn Fahrradboxen ist am Düsseldorfer Platz zu finden.

Es sei auch zu prüfen, zu welchen Kosten mobile Abstellboxen zu beschaffen sind. Bei Großveranstaltungen in der Innenstadt werden Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und E-Bikes immer wieder gesucht, meint die FDP. Dies betrifft vor allem Veranstaltungen wie den Bauernmarkt, den Fischmarkt oder das Ratingen-Festival. „Wir beantragen deshalb die Kosten für die Anschaffung von mobilen Fahrradboxen zu prüfen“, heißt es in einer Mitteilung der Fraktion.

Neben dem umweltschonenden Verkehr in der Innenstadt geht es auch um die Neugestaltung in Teilbereichen, dazu gehört vor allem die Wallstraße: Zwei große Schritte ist das zentrale Großprojekt „Wallhöfe“ vorangekommen. Der Rat beschloss die öffentliche Auslegung des so genannten „Vorhabenbezogenen Bebauungsplans“. Und das Parlament gab grünes Licht für den Verkauf des Hertie-Grundstücks an den Projektentwickler Tecklenburg. Dieser errichtet anstelle des ehemaligen Hertie-Hauses in aufgelockerter Form fünf Gebäude mit Einzelhandel und Wohnungen.