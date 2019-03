Heiligenhaus: Polizei stellt Schrott-BMW sicher

Heiligenhaus Kontrollergebnis: Wagen kaum noch lenkbar, weil tiefergelegt und umgebaut.

Gegen 12 Uhr fiel Spezialisten des Mettmanner Verkehrsdienstes ein BMW-Kombi der 5er-Reihe auf, der in Heiligenhaus über die Höseler Straße in Richtung Innenstadt fuhr. Schon auf den ersten Blick stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug augenscheinlich deutlich tiefergelegt wurde. Die Beamten stoppten den Wagen und begannen mit der Kontrolle des 26-jährigen Fahrers sowie des BMW. Dabei wurde schnell deutlich, dass das Fahrzeug durch den Einbau von speziellen Fahrwerksfedern deutlich tiefer gelegt worden war. Außerdem waren Sonderleichtmetallräder mit Distanzscheiben verbaut.

36 Mängel an einem einzigen Auto – Polizei legt BMW still

Eine Nachschau auf dem Prüfstand bestätigte den ursprüngliche n Verdacht. Dabei wurden nicht nur die Mängel an der Vorderachse durch das zu tief liegende Auto bestätigt, sondern auch noch weitere Mängel entdeckt: So waren unter anderem der Katalysator und Rußpartikelfilter ausgebaut und durch ein Rohr in der Abgasführung ersetzt worden. Daraufhin wurde die „Außerbetriebsetzung“ des Kombis über die Straßenverkehrsbehörde Mettmann veranlasst. Die Konsequenzen für den uneinsichtigen Fahrzeughalter aus Heiligenhaus: Auf ihn wartet nun ein Punkt in Flensburg sowie ein Bußgeld.