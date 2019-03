Heiligenhaus: In der Oberilp übt der Kochnachwuchs

Die muntere Runde in der Küche an der Harzstraße weiß, was gesund ist und gut schmeckt. Foto: Blazy, Achim (abz)

HEILIGENHAUS Gemeinsam kochen und schlemmen – eine Idee der Bleibergquelle und der Diakonie bringt Menschen zusammen.

Hochkonzentriert sitzen die jungen Oberilper am Tisch. Es müssen Paprikaschoten geschnitten werden, ebenso wie Knoblauchzehen, Gurken, Pilze und Tomaten. Auch die Zwiebeln sind für die kleinen Profis kein Problem. Hier kocht der Oberilper Nachwuchs regelmäßig leckeres Essen: Am Mittwoch bereiteten sie Ratatouille zu und für den Nachtisch brachten sie einen Obstsalat auf den Tisch – ohne viel Hilfe der „Großen“.

Die Großen, das sind Robin, Nadine, Sarah, Veronique, Büsra und Dina, sie sind Studentinnen am Berufskolleg Bleibergquelle und werden dort zu Erzieherinnen ausgebildet, das Kochprojekt ist für sie Unterricht in Projektform, aber doch irgendwie mehr als das. „Die Kinder machen viel alleine, wir helfen nur ein bisschen“, sagt Robin. Das heißt, auch verantwortungsbewusst mit dem Messer zu hantieren und die Kochplatte zu benutzen. So manches Kind habe das noch nie gemacht. „Es geht darum, den Kindern Selbstbewusstsein mit zu geben. Aber vor allem auch um gesundes Essen aus frischen Nahrungsmitteln.“ An zehn Terminen immer mittwochs für zwei Stunden laden die angehenden Erzieherinnen die insgesamt 14 Oberilper Kinder zu einer ganz besonderen Kochrunde ein. Wenngleich sie auch betonen, dass die Kinder viel alleine machen, den Rahmen müssen die Studentinnen selbst schaffen.

Nach Großeinsatz in Düsseldorf : Staatsanwaltschaft prüft Warnschüsse am Supermarkt

04/19: Ein zweiter Sieg in Folge muss her

Fussball : 04/19: Ein zweiter Sieg in Folge muss her

Auch bei den teilnehmenden Kindern mussten sie selbst Werbung für ihre Idee machen. Das Projekt ist dabei zwar Unterricht, aber doch irgendwie mehr. „Für mich sind die leuchtenden Kinderaugen eine größere Bestätigung als eine gute Note“, sagt Robin. Und so wie ihre Kolleginnen geschäftig um die Kinder herumschwirren, um ihnen das Kocherlebnis so gut wie möglich präsentieren zu können, gilt das auch für sie. Das Kinderkoch-Projekt gibt es dabei seit elf Jahren. Ein Projekt, das auch in der Oberilp Tradition hat, wie Elisabeth Selter-Chow von der Bergischen Diakonie verrät, sie betreut das Projekt. Ihr es wichtig, dass die Studierenden in die Stadtteile gehen und mit den Kindern direkt vor Ort arbeiten. Gerade in einem Stadtteil wie der Oberilp sei es wichtig, die Kinder aus vielen Herkunfsfamilien an einen Tisch zu setzen.