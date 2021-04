Kampf gegen Schwarzarbeit : Groß angelegte Kontrolle am Niederrhein – Personen verstecken sich im Gebüsch

Duisburg/Kreis Kleve/Kreis Wesel Zollbeamte aus Duisburg und Emmerich sind im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktprüfung gegen Schwarzarbeit im Baugewerbe vorgegangen. Insgesamt wurden rund 60 Unternehmen am Niederrhein kontrolliert. Welche Verstöße dabei aufgedeckt wurden.

Im Einzelnen ergaben sich Verdachtsfälle, dass in zehn Fällen die Sozialversicherungsbeiträge nicht in richtiger Höhe bzw. gar nicht entrichtet wurden (darunter in drei Fällen der Verdacht auf Scheinselbstständigkeit) und in neun Fällen ausländische Arbeitnehmer ohne die erforderliche Arbeitsgenehmigung beschäftigt wurden.