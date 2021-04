Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Acht neue Todesfälle im Kreisgebiet

Kreis Mettmann Nahezu 20.000 Personen aus dem Kreis haben sich seit Beginn der Pandemie mit Covid19 infiziert. Aktuell befinden sich mehr als 4000 Personen in Quarantäne.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 1761 Infizierte, 34 mehr als am Montag. Davon leben in Erkrath 229 (+6; 8 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Haan 81 (-2; 4 neu, 4 genesen), in Heiligenhaus 86 (+7; 10 neu, 3 genesen), in Hilden 146 (+2; 6 neu, 2 genesen), in Langenfeld 188 (-9; 6 neu, 13 genesen), in Mettmann 172 (+1; 11 neu, 10 genesen), in Monheim 158 (+1; 13 neu, 12 genesen), in Ratingen 413 (+35; 41 neu, 6 genesen), in Velbert 237 (-9; 13 neu, 20 genesen) und in Wülfrath 51 (+2; 3 neu, 1 genesen).