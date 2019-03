Ratingen : Georg Hoberg ist nun Ehrenvorsitzender der Ratinger Jonges

Ratingen (RP) Nichts ist beständiger als der Wandel. Das gilt auch für einen Traditionsverein wie die Ratinger Jonges. Für viele sind die Begriffe „Ratinger Jonges“, „Baas“ und „Georg Hoberg“ untrennbar miteinander verbunden.

Sein Nachfolger wurde Andreas Vössing (bisher 2. Schatzmeister). Wiedergewählt wurde Beisitzer Klaus Hamacher (Baumaßnahmen), neu im Vorstand ist Norbert Halverkamps, der sich vor allem um das Veranstaltungsprogramm (Ausflüge, Fahrten) kümmert. In Ergänzungswahlen wurden schließlich Gunter Müller zum 2. Schriftführer und Holger Tappert zum 2. Schatzmeister gewählt.

Emotionaler Höhepunkt war die Verabschiedung von Baas Georg Hoberg, der die Versammlung bis zu den Wahlen geleitet und dabei noch zahlreiche Jonges für ihre 25- beziehungsweise 40-jährige Mitgliedschaft geehrt hatte. Der Wunsch, den Vorsitz des Vereins abzugeben, hatte den Baas schon länger umgetrieben: Er wollte Platz machen für neue und jüngere Köpfe und mehr Zeit für die Familie haben. 1974 istHoberg in den Verein eingetreten – mit der Mitgliedsnummer 13. In seiner Zeit als Baas kletterte die Mitgliederzahl des Vereins von 700 auf aktuell 1010. „Du hast den Ratinger Jonges ein Gesicht gegeben“, würdigte Dullni seinen Vorgänger.

In einer mit persönlichen Anekdötchen gespickten Laudatio lobte Alt-Bürgermeister Wolfgang Diedrich „den mit Herz und Verstand zugunsten von Verein und Stadt wirkenden Menschen Georg Hoberg“.

In Hobergs Zeit als Baas hat der Verein viel bewegt: Die Restaurierung des Dicken Turms hatte ihn und den gesamten Vorstand sechs Jahre auf Trab gehalten, danach folgte die Sanierung der Barbara-Kapelle am Hauser Ring und des Porticus auf dem Ehrenfriedhof. Der historische Stadtrundgang wurde erweitert und der Verein hat eine neue Satzung bekommen. In seine Amtszeit fielen auch die Jubiläen zum 50. und 60. Geburtstag der Jonges. Nicht zu vergessen die Brauchtumsglocke, deren Schwengel jüngst die Jonges gestiftet haben, sowie die grundlegende Restaurierung des Ehrenfriedhofes. Die nächsten Projekte sind auf den Weg gebracht, darunter die Wiederherstellung des ehemaligen Hausgartens im Poensgenpark.