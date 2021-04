Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Virusmutation bei 53 Prozent der Fälle

Kreis Mettmann Die Bilanz einer Woche: 20 Todesfälle, 280 Krankheitsfälle mehr und fast 1250 Personen mehr in Quarantäne. Die Pandemie hat den Kreis Mettmann weiter fest im Griff.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 1817 Infizierte, 85 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 228 (unverändert; 13 Neuerkrankungen, 13 genesen), in Haan 82 (+3; 10 neu, 7 genesen), in Heiligenhaus 94 (+7; 14 neu, 7 genesen), in Hilden 134 (-4; 13 neu, 17 genesen), in Langenfeld 202 (+6; 30 neu, 23 genesen), in Mettmann 154 (-6; 15 neu, 21 genesen), in Monheim 168 (+3; 16 neu, 13 genesen), in Ratingen 425 (+37; 53 neu, 16 genesen), in Velbert 280 (+34; 47 neu, 12 genesen) und in Wülfrath 50 (+5; 9 neu, 4 genesen). Der Anteil der festgestellten Virusmutationen liegt bei 53 Prozent.