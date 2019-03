Velbert/Ratingen : Neustart mit Autogrammen vom „Bachelor“

VELBERT/RATINGEN (stemu) Gestern feierte der Ratinger Franchise-Unternehmer Marcus Prünte in seinem neuesten McDonalds-Restaurant in Velbert Neueröffnung. Nach 18 Tagen Kernsanierung erstrahlt die Filiale an der Heiligenhauser Straße in neuem Glanz: Hell und mit „Natural-Integrity-Konzept“ sehr modern kommt das Interieur jetzt daher.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken