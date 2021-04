Aktion für Heiligenhaus und Velbert : Zum Muttertag: Lions liefern Blumensträuße aus

Heiligenhaus Die Blumen werden am Muttertag ausgeliefert und bis zur Haustür gebracht. Der Service inklusive Straße kostet 30 Euro. Der Erlös wird gespendet.

„Zum einen werden wir in diesem Jahr direkt an Muttertag zwischen 10 und 12 Uhr ausliefern“, betont der Lion. „Zum anderen bieten wir zusätzlich den Online-Verkauf an“, sagt Denis Mühling.

Wer seiner Mutter oder Frau an diesem Tag mit einem Sträußchen eine Freude bereiten und gleichzeitig etwas Gutes tun möchte: Der Einsatz beträgt 30 Euro, wie im vergangenen Jahr auch. Denis Mühling besorgt die Sträuße. Sie haben einen Wert von 20 Euro. In einer gemeinsamen Aktion liefern Lions ihn zu einer Wunschadresse in Velbert oder Heiligenhaus – Corona-konform.