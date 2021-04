Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Sechs weitere Todesfälle

Kreis Mettmann Die Zahl der am Coronavirus Erkrankten ist im Kreisgebiet zurückgegangen. Seit Beginn der Pandemie waren 20.013 Personen infiziert. Die Zahl der Todesopfer ist in einer Woche um 19 angestiegen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 1.692 Infizierte, 69 weniger als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 221 (-8; 8 Neuerkrankungen, 16 genesen), in Haan 81 (unverändert; 5 neu, 5 genesen), in Heiligenhaus 86 (unverändert; 6 neu, 5 genesen), in Hilden 139 (-7; 7 neu, 13 genesen), in Langenfeld 176 (-12; 9 neu, 21 genesen), in Mettmann 158 (-14; 3 neu, 16 genesen), in Monheim 162 (+4; 10 neu, 6 genesen), in Ratingen 382 (-31; 6 neu, 35 genesen), in Velbert 244 (+7; 35 neu, 27 genesen) und in Wülfrath 43 (-8; 8 genesen).