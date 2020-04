Interview mit Julia Merkelbach : Nachhaltigkeitstage werden verschoben

Das Netzwerk ratingen.nachhaltig bereitet in der Krise vermehrt Online-Aktivitäten vor. Doch auch jetzt können die Bürger den Nachhaltigkeitsgedanken leben, beispielsweise lokal einkaufen und beim Spazierengehen Müll sammeln.

Merkelbach Ja und Nein. Auch unsere Vereinsmitglieder sind teilweise Risikopatienten oder haben Verwandte, um die sie sich momentan verstärkt kümmern. Trotzdem sind wir weiterhin aktiv und ich denke, dass viele Menschen ihre nachhaltigen Verhaltensweisen zum Beispiel beim Einkauf oder im Verkehr nicht aufgrund von Covid-19 verändern. Es besteht jedoch meiner Meinung nach die Gefahr, dass das Thema politisch in nächster Zeit vernachlässigt wird – dabei ist genau das die Ebene, die die wichtigen Schrauben drehen kann. Der europäische Green New Deal soll weiterhin kommen, obwohl einige Staaten sich aufgrund der aktuellen Situation dagegen ausgesprochen haben. Dabei liegt darin die Chance, die zur Ankurbelung der Wirtschaft geplanten Investitionen und Förderungen an Bedingungen wie Maßnahmen zur CO 2 -Einsparung oder faire Lieferketten zu knüpfen. Viele der momentanen Probleme sind auch durch nicht-nachhaltiges Verhalten in der Vergangenheit entstanden, zum Beispiel die ständige Überproduktion von Lebensmitteln und Kleidung. In der jetzigen Situation, mit geschlossenen Geschäften, bleiben die großen Textilketten auf ihren Kollektionen sitzen. Als Folge davon brechen viele die Verträge mit ihren Zulieferfirmen z.B. in Bangladesh, wo jetzt Millionen von Näher*innen ihre Existenzgrundlage verloren geht. Gerade jetzt besteht also auch eine Chance, bestimmte Zustände zu verändern – indem man zum Beispiel bewusst fair und nachhaltig produzierte Waren einkauft. Diese Labels arbeiten nämlich sehr transparent, werden meist im lokalen Einzelhandel verkauft und zahlen faire Löhne an die Produzent*innen – auch jetzt. Ein Label produziert in seinen Fabriken zum Beispiel aktuell Behelfsmasken aus Baumwollstoff, um die Näher*innen weiter beschäftigen zu können und gleichzeitig den steigenden Bedarf dieser „Alltagsmasken“ zu decken. Das sind gute Vorbilder und ich hoffe, dass solche Unternehmen in Zukunft mehr gewertschätzt werden – genauso wie bisher chronisch unterbezahlte, aber systemrelevante Berufsgruppen, in denen außerdem zum Großteil Frauen arbeiten. Auch die Gleichstellungsfrage sollte in Folge dieser Krise diskutiert werden – Frauen leisten einen Großteil der Care-Arbeit wie Kinderbetreuung und Krankenpflege und verdienen in Deutschland trotzdem durchschnittlich 21 Prozent weniger als Männer, vor allem in den jetzt „systemrelevanten“ Berufen. In einer kleinen Umfrage auf Instagram haben wir außerdem gefragt, was unsere Follower nicht vermissen. Die häufigsten Antworten waren alle auf den Verkehr bezogen: Lärm, Stau, Abgase. Wir haben außerdem gefragt, was gerne so bleiben darf wie momentan, und da waren auch schöne Antworten dabei: Der Papa ist abends zuhause, um die Kinder mit ins Bett zu bringen, andere haben täglich zwei Stunden mehr Zeit für sich, da die Pendelei wegfällt, viele verbringen mehr Zeit mit ihren Kindern und fahren häufiger Fahrrad oder sind generell mehr in der Natur unterwegs. Und man sieht aktuell, dass die Gesellschaft insgesamt näher zusammenrückt und viel Solidarität in allen möglichen Formen gezeigt wird. Das sind alles Sachen, die wir in die Zeit nach Corona mitnehmen können und sollten. Wenn die Politik, auch in Ratingen, diese Ansätze und Entwicklungen dann auch weiterhin unterstützt, sehe ich positiv in die Zukunft.