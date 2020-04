Projekt : Ampelschaltung braucht noch Feinschliff

Die Ampelanlage an der Kreuzung Meiersberger Straße / Schöllersfeld ist immer noch nicht in Betrieb. Foto: Blazy, Achim (abz)

Das städtische Tiefbauamt hat zwischenzeitlich noch eine Verkehrszählung im Bereich Schöllersfeld durchgeführt. Es gibt noch Abstimmungsarbeiten. Und die Stadt will noch einmal den Verkehrsfluss genau beobachten.

Die Meiersberger Straße ist zu normalen Zeiten eines der Sorgenkinder in der Stadt. Morgens und abends staut sich täglich der Berufsverkehr Richtung Ratingen oder Homberg. Doch in Zeiten von Corona fließt es auch hier flüssig, denn viele müssen derzeit nicht zur Arbeit fahren, sondern arbeiten im Homeoffice. Doch irgendwann werden die Fahrzeuge wieder rollen und dann sollen die neuen Ampelanlagen den Verkehr möglichst reibungslos steuern.

Mitte März, so war die Planung, sollten die Ampeln zwischen Dorfstraße und Schöllersfeld miteinander kommunizieren. Jetzt ist fast Ende April, doch die Ampel an der Kreuzung Schöllersfeld ist nach einem Tag in Betrieb wieder ausgeschaltet worden. „Die Stadt Ratingen wollte kurzfristig noch eine Verkehrszählung dort durchführen“, sagt Klaus Dahmen, Sprecher von Straßen NRW. Das ist inzwischen geschehen, und zwar noch vor der Corona-Krise wie Thomas Schrief vom städtischen Tiefbauamt bestätigt. „Wir haben das Programm an der Kreuzung Schöllersfeld noch einmal angepasst und den Verkehr mit Videokameras beobachtet.“ Allerdings gebe es bei einer Ampelanlage noch einen technischen Fehler, der durch die beauftragte Firma behoben werden müsse.