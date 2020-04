Corona-Zahlen : 3 neue Todesfälle, 249 Infizierte, 492 Genesene

Kreis Mettmann Erst mit Verspätung sind dem Kreisgesundheitsamt drei neue Todesfälle nach einer Corona-Infektion bekannt geworden. Damit stieg die Zahl der Todesopfer auf 51 an. Die Zahl der Infizierten sinkt leicht.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 249 Infizierte, davon in Erkrath 10, in Haan 8, in Heiligenhaus 11, in Hilden 24, in Langenfeld 24, in Mettmann 30, in Monheim 12, in Ratingen 42, in Velbert 61 und in Wülfrath 27.