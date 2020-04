Festival : Zelt-Zeit: Absage trifft viele fleißige Helfer

Die Zelt-Zeit findet traditionell an den Pfingsttagen statt. Doch diesmal wird es wegen der Corona-Krise nicht so sein. Die Enttäuschung ist groß. Man geht aber davon aus, dass es im kommenden Jahr ein weitere Festival dieser Art geben wird.

Heiner van Schwamen und Bruno Schmitz sowie die vielen ehrenamtlichen Helfer der Zelt-Zeit haben bis zuletzt gehofft, doch noch das beliebte Volksfest am Grünen See in West feiern zu können. Dann kam aus Berlin Mitte April die bundesweite Absage aller Großveranstaltungen, zu der zweifelsohne auch die Zelt-Zeit über Pfingsten mit ihren mehreren Tausend Besuchern zählt. Es stand somit fest: Die Zelt-Zeit 2020 fällt am Grünen See aus. Es wird laut der Veranstalter noch überlegt, ob man „einzelne Events auslagern könnte“ und sie über Pfingsten an einem anderen Ort in Ratingen statt finden lässt. „Wir müssen dazu aber noch bis zur endgültigen Entscheidung von Ministerpräsident Armin Laschet zu der Durchführung von Kulturveranstaltungen warten“, erklärt Bruno Schmitz.